Росіяни підпалюють цілі квартали, – журналістка шокувала тим, як зараз живе Херсон

Якщо по Києву росіяни б'ють балістичними ракетами й столиця переживає масштабні атаки, то війна у Херсоні дещо інша. Її можна назвати невидимою.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначила американська журналістка та документалістка, авторка стрічки "Херсон: сафарі на людей" Заріна Забріскі, додавши, що по Херсону теж б'ють КАБами, іноді долітає балістика, але рідко. Є й атаки "Шахедів", проте більшість таких дронів росіяни спрямовують на великі міста, а Херсон розташований близько до їхніх позицій, тому вони дістають меншим і дешевшим озброєнням.

Обстріли Херсона: чим атакує ворог та яку ціль обирає

Раніше, як розповіла американська журналістка, ворог міг обстрілювати артилерією, а тепер використовує нову установку "Козоріг". Окупанти також у великій кількості спрямовують по Херсону і області FPV-дрони.

Це невеликі апарати, які у Сполучених Штатах можна придбати у звичайному магазині на кшталт Target або замовити на Amazon. Тепер вони почали виготовляти й інші дрони, які називають "Молнія". Є різні модифікації, зібрані з дерев'яних планок та інших матеріалів. Вони нагадують щось зроблене дитиною для шкільного проєкту, але залишаються смертельно небезпечними,

– наголосила Забріскі.

Такі дрони, зі слів документалістки, несуть вибухівку, і вони можуть скинути боєприпас на автомобіль, що рухається, або на людину. Вони також здатні залітати у будівлі через вікна і двері. Дрон може й не скидати вибухівку, а переслідувати автомобіль або швидку допомогу та вибухнути під час зіткнення.

Росіяни підпалюють цілі квартали й роблять це дуже підступно. Спочатку вони позбавляють людей можливості загасити пожежу. Артилерією або дронами б'ють по критичній інфраструктурі, щоб припинилося водопостачання. Зникає і електрика. Пожежники не можуть наблизитися через загрозу повторного удару,

– розповіла Забріскі.

Вона додала, що іноді противник залишає запрограмовані дрони зі штучним інтелектом, які чекають на місці. Щойно прибувають рятувальники, ці БпЛА атакують і вбивають їх. Так само Росія "полює" на Херсонщині й на журналістів.

Повна версія інтерв'ю з Заріною Забріскі: дивіться відео

Щодня гинуть люди: яка ситуація в Херсоні зараз

Жити в таких умовах, як підкреслила американська журналістка, практично неможливо, але херсонці намагаються триматися. Каже, коли йде до магазину, мусить ховатися за кожним кущем і деревом, аби убезпечитися від чергового російського безпілотника.

Я заздалегідь продумую маршрут і помічаю всі відчинені двері, куди можна швидко забігти. Водночас бігти надто швидко нема змоги, бо вас можуть помітити. Тому кожен крок доводиться продумувати. Не можна навіть слухати музику, адже потрібно постійно прислухатися до навколишніх звуків. Пересуватися містом на таксі чи громадському транспорті теж вже не можна, бо їх атакують щодня. Іноді ударів по автомобілях або автобусах завдають щогодини. Щодня гинуть цивільні,

– констатувала Забріскі.

Це можуть бути літні жінки, які повертаються з ринку, або звичайні перехожі. У середньому щодня гинуть 2 – 3 людей. Ще орієнтовно 20 дістають поранення. Просто поїхати до іншого району міста або на роботу дуже небезпечно. До того ж робочих місць у Херсоні, як поділилася документалістка, залишилося небагато. Щоб дістатися автовокзалу і приїхати на інтерв'ю, їй довелося йти пішки, бо ніхто не погоджувався приїхати за нею через небезпеку ураження.

Коли ви приїдете, вам здаватиметься, що місто порожнє. Проте в Херсоні досі живуть майже 60 тисяч людей, серед яких орієнтовно 5 тисяч дітей. Зону обов'язкової евакуації зараз розширюють, однак багато людей просто не мають можливості виїхати. Це дорого,

– пояснила Забріскі.

Вона підсумувала, що люди продовжують працювати в Херсоні. Це лікарі, медсестри, водії та працівники життєво необхідних служб. Журналістка зауважила на тому, що ці громадяни дуже відповідальні, вони не хочуть залишати інших людей без допомоги. Хтось доглядає за хворими родичами або тваринами, яких не можуть вивезти. Причин, через які херсонці залишаються у своєму місті попри небезпеку, дуже багато.

Щодо дітей, в Херсоні немає підземних шкіл. Вони, як пояснила Забріскі, не змогли б туди безпечно дістатися. Школярі навчаються тільки дистанційно, це триває з 2019 року: спочатку була пандемія коронавірусу, потім російська окупація, а після звільнення Херсону росіяни почали інтенсивно атакувати місто. Вона додала, що в Херсоні є діти, які ще жодного разу не ходили до звичайної школи.