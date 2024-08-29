Як білоруські війська здійснюють переміщення: що розповіли в ДПСУ

Українські прикордонники не фіксують накопичення або переміщення військових сил та засобів Білорусі у безпосередній близькості до державного рубежу нашої країни.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що відбувається на кордоні з Білоруссю

За словами Демченка, по самій лінії кордону всі складові Сил оборони України повністю контролюють по всій протяжності від Волині до Чернігівщини, і "якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону ми не відмічали".

Крім того, він зазначив, що не зафіксовано, щоб у безпосередній близькості до українського кордону відбувалося переміщення техніки чи особового складу або ж суттєве нарощення підрозділів армії Білорусі.

"Але зважаючи, що Білорусь залишається в орбіті впливу Росії, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. В тому числі щодо заяв, і даних, які ми маємо, що в глибині території Білорусі все ж таки йде якесь переміщення техніки та особового складу, різних підрозділів, певне нарощення. Сподіваємося, звісно, що у Білорусі вистачить здорового глузду не робити необдуманих кроків і спроб дестабілізації ситуації на нашому напрямку. Бо наші воїни будуть давати адекватну відповідь", – додав він.

Демченко зазначив, що білоруські війська перебувають на відстані в десятки кілометрів від нашого кордону (на різних ділянках різна відстань).

Також водночас за тим, що відбувається на території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки й Міноборони, й Державної прикордонної служби, щоб розуміти, наскільки ситуація змінюється, наскільки вона може бути загрозливою для України, для того, щоб усі складові Сил оборони, які посилюють цей напрямок, мали можливість відреагувати на будь-які дії, зазначив речник ДПСУ.