Підвозять нові підрозділи та відкривають крематорії, – Федоров про дії ворога в Мелітополі

Російські окупанти в очікуванні Сил оборони України продовжують укріплюватися в Мелітополі. Крім фортифікаційних споруд, ворог готує братські могили та крематорії.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, до міста і навколишніх сіл прибувають нові підрозділи ворога.

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"Ворог продовжує звозити своє гарматне м'ясо, щоб намагатися утримати сухопутний коридор", – сказав Федоров.

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Зокрема, нові підрозділи з Південної Осетії засіли на одному з виробничих підприємств у селі Обільне. У Михайлівці окупанти виселили чергову партію людей з їхніх осель і там також засіли. У Мелітополі кілька нових угруповань розміщують казарми на лікеро-горілчаному заводі.

Ворог готується до загибелі

Попри всі заходи з посилення лінії оборони, росіяни свідомі того, що є лише гарматним м'ясом. Про це свідчать нові крематорії та братські могили.

"Росіяни розмістили три крематорії в Бердянську, Мелітополі та Токмаку. Нові й нові братські могили виявляються. Це є підтвердженням того, що ворог не рахує свої втрати, а просто закопує їх, як гарматне м'ясо", – констатував Федоров.

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