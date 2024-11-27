Росіяни просуваються на Донбасі: у ГУР розповіли, що відбувається на окупованих територіях

Російські війська активно просуваються на Донбасі. В ГУР повідомили, що Росія проводить тотальну зачистку та асиміляцію на окупованих територіях.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на заступника голови ГУР Вадима Скібіцького в інтерв'ю "Новини.LIVE". Також без російського паспорта мешканці окупованих територій фактично позбавлені всіх прав.

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Яка ситуація на окупованих територіях

Скібіцький зазначив, що Росія не змінила своїх планів щодо України і хоче повністю окупувати Донецьку та Луганську області.

Що там (на окупованих територіях – 24 Канал) відбувається? Спочатку йде зачистка, заходить Росгвардія, підрозділи ФСБ, які повністю перевіряють місцеве населення, шукаючи тих, хто служив в ЗСУ, їхніх родичів і загалом наших патріотів та тих, хто не лояльний до Росії. Продовжується суцільна перевірка населення, яке залишається на окупованій території,

– розповів Скібіцький.

Він додав, що після цього проводяться планові заходи задля асиміляції окупованих територій до складу Росії. За словами Скібіцького, все починається з законодавчої бази, адже все, що відбувається на окупованих територіях – "підпадає під дію закону Росії".

Також окупанти змінюють систему освіти, привозять мільйони підручників, щоб українські діти вивчали історію російської імперії.

"Інше питання, пов’язане із примусом і вимушеним визнанням російської окупаційної влади. Бо якщо ти там не маєш паспорта, то по суті, не маєш жодних прав. Це і пенсія, медичне забезпечення, працевлаштування, школа, дитячий садок. Це суцільний геноцид нашого населення на окупованих територіях по усім напрямках", – зазначив розвідник.