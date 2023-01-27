Піонерство та невиплата стипендій: як колаборанти "реформували" освіту на Запоріжжі

На тимчасово окупованій території Запорізької області так звана окупаційна влада почала впроваджувати свої норми в освітній галузі. В основному, вони стосуються мимовільного повернення в Радянський Союз.

Як зазначають, у сфері освіти та науки в окупованій частині Запорізької області проводить реформи самопроголошене "Міністерство". Відомо, що до його складу входять жителі, які погодились або були змушені співпрацювати з окупантами.

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Хто очолює "Міністерство освіти"

Наразі посаду "міністерки" у галузі освіти очолює колаборантка Шапурова Олена Олександрівна. Зазначимо, що до цього жінка керувала "департаментом освіти" окупованої частини Запорізької області.

Очільниця "Міністерства освіти і науки" / Фото Kiborg News

СБУ завершила досудове розслідування щодо Шапурової. Обвинувальний акт скеровано до суду. Встановлено, що зловмисниця передавала на баланс "Міністерства внутрішніх справ Росії" будівлі українських навчальних закладів, щоб ворог використовував їх для базування особового складу, військової техніки, озброєння та боєприпасів окупаційних угруповань.

Хто працює на окупантів / Фото Kiborg News

До злочинної діяльності колаборантки відносять ще й те, що вона "передала" загарбникам всі автомобілі й комп'ютерну техніку міського відділу освіти. Крім того, Шапурова організувала масштабну агітаційну кампанію за "приєднання" регіону до складу Росії.

За колаборантську діяльність Шапурова отримала медаль від Росії "За мужність та доблесть".

Шапурова отримала нагороду від Росії / Фото Kiborg News

Як росіяни відроджують піонерство на Запоріжжі

23 грудня 2022 року так зване "Міністерство" отримало листа про нараду щодо розвитку Російського руху дітей і молоді "Рух Перших".

У документі зазначено, що діяльність має "високу значущість", тож присутніми мають бути всі вищі чини "Міністерств освіти й науки" окупованих територій.

Лист "Міністерству" від Мінпросвіти Росії / Фото Kiborg News

Що таке "Рух Перших"? Це російський молодіжний рух, створений 18 грудня 2022 року з ініціативи влади для виховання, організації дозвілля підлітків і формування світогляду "з урахуванням традиційних російських духовних і моральних цілей". Прийматимуть до організації з шести років, а перебувати в ній можна буде до закінчення школи чи коледжу. Відділення мають відкритися у кожному муніципалітеті Росії, також на окупованих територіях України, а в кожній школі можуть бути створені первинні осередки руху.

Цікаво, що наглядову раду очолює Владімір Путін, а головою він призначив Григорія Гурова, заступника міністра освіти й науки Росії.

Ще одним симптомом "радянської хвороби" є те, що законопроєкт про створення цього "руху" внесено до Держдуми у день 100-річчя всесоюзної піонерської організації імені Леніна.

Владімір Путін неодноразово заявляв, що вважає розпад СРСР "найбільшою геополітичною катастрофою століття". Можливо, відновлення піонерства під новою назвою – один із кроків "повернення до минулого".

Кремлівський диктатор таким чином прагне здійснювати вплив не лише на російську, а ще й на українську молодь і дітей. Достеменно невідомо, як точно працюватиме організація, але за заявами російських ЗМІ простежується схожість на піонерство, радянський рух.

Навіть серед запропонованих для організації назв був варіант "Піонери", проте більшість виборців проголосували за "Рух Перших".

Які вказівки "Міністерство" отримує від Росії

Росіяни бояться витоку даних з комп’ютерів колаборантів, тож їх попереджають про можливі кібератаки від американських, європейських та інших іноземних організацій. У листі від Мінпросвіти Росії рекомендовано не оновлювати програмне забезпечення і не дозволяти ресурсам Google збирати інформацію про користувачів.

Цікаво, що причиною DDOS-атак у листі названо не війну, а "складні політичні обставини".

Рекомендації від Мінпросвіти Росії / Фото Kiborg News

Крім того, діяльність "Міністерства" зосереджена на прищепленні школярам і школяркам любові до рідного міста або села, але лише під окупацією Росії. Яскравим прикладом цьому є конкурс "Наша школа, наше майбутнє". Твір 11-річної учениці "День знань" визнано найкращим. Варто зазначити, що у тексті вона радіє поверненню до школи й "правильному" рішенню батьків залишитись на окупованій території.

Твір 11-річної учениці / Фото Kiborg News

Також окупанти створили в окупованому Мелітополі "Мелітопольський державний університет" на територіях нелегально ліквідованих освітніх закладів України.

Представники незаконно сформованого закладу зазначають, що студенти денної форми навчання отримуватимуть стипендію, проте здобувачі освіти надсилають скарги до Міністерства науки й вищої освіти Росії про невиплати.

Скарги від здобувачів освіти / Фото Kiborg News