Штурмують із трьох напрямків: у Нацгвардії розповіли, що допомагає ЗСУ утримувати Авдіївку

Під Авдіївкою досі напружена ситуація. Росіяни перегруповуються, щоб накопичити бронетехніку та резерви, а також перекидають свої сили із інших напрямків.

Авдіївку штурмують із трьох напрямків – північного, південного та східного. Про це повідомив речник Нацгвардії України Руслан Музичук в ефірі телемарафону.

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Що допомагає Авдіївці триматися

Тут вже давно, ще з часів АТО, були побудовані досить непогані укріплення, фортифікаційні споруди й, скажімо так, ешелонована оборона, яка дає змогу нашим Силам оборони, попри численні атаки, утримувати це місто,

– висловився він.

Ситуація під Авдіївкою на карті

Чи змінюється тактика росіян під Авдіївкою

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, майже половина з них у районі Бахмута. На Авдіївському напрямку, який залишається складним, Сили оборони відбили понад 10 атак ворога. Там працюють наші спецпризначенці, які не дають росіянам просуватися.

Окупанти застосовують більше піхоти, ніж раніше. Це пов'язане із погодою і значним ураженням російської бронетехніки. Також росіяни б'ють із безпілотників, нарощуючи використання FPV-дронів.

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Яка ситуація на Сході України