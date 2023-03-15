Нова іпостась Мішустіна, – ексспівробітник КДБ про його зазіхання на пост президента

Росія погрузла в політичних інтригах. Досі непримітний політик Міхаїл Мішустін тепер фактично хоче стати другим кандидатом на пост президента Росії на майбутніх виборах.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він зауважив, що Владімір Путін ніколи не вирізнявся раціональністю, і теперішні його рішення це доводять.

Дивіться також Зараз ми за рік-два до 1917-го, – політтехнолог з Росії про можливу революцію

Відомо, що дефіцит російського бюджету сягнув 34 мільярди доларів за два місяці. З'явилася інформація, що тепер Путін може усунути голову уряду Росії Міхаїла Мішустіна, повернути Дмітрія Мєдвєдєва та зробити ротацію з Сєргєєм Лавровим.

На це Жирнов відповів, що кремлівський лідер справді може піти на будь-який крок.

Він самовбивця, це всім зрозуміло. Він абсолютно не раціональна людина, бо, якби він був раціональним, ніколи б не наважився на цю війну, або зупинив, коли почав явно програвати, коли економіка почала вмирати,

– зауважив спікер.

"Грає під Путіна"

Цікаво, що Путін має аргумент на такі кадрові зміни, повідомив Жирнов. Адже за російською конституцією Мішустін – це та людина, яка замінить Путіна на пості президента, якщо щось піде не так. Прем'єр-міністр має заміняти його протягом трьох місяців, а за цей час організувати нові вибори президента.

Загалом, на Мішустіна ніхто як на політика не дивився. Він технократ, він абсолютний чиновник із глибини апарату. Тому всі говорили, що ця людина, певно, прохідна фігура, не цікава, загалом він просто собі займається господарською роботою. Сидить на хазяйстві, поки Путін займається політикою,

– додав експерт.

Неочікувано для усіх, Мішустін вийшов у медійний простір і там почав "грати під Путіна". Жирнов згадав відоме відео, де той грає на роялі, а за декілька років до цього з'явилося подібне відео, як на роялі грав Путін.

"Те, що Мішустін раптом сів за рояль у публічному просторі – це виявило його зовсім іншу іпостась. Тобто він став другою людиною, яка вступила в президентську кампанію 2024 року. Першим, звісно, був Пригожин", – резюмував ексспівробітник КДБ.

Жирнов про внутрішні процеси в Росії: дивитись відео

В російському уряді наростає розбрат