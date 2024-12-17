Понад 180 боєзіткнень, найбільше – на Курщині: огляд фронту 17 грудня від Генштабу

Українські військові продовжують давати відсіч російській окупаційній армії на різних напрямках. Станом на 22:00 за добу 17 грудня на фронті відбулося 183 бойових зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що ворожі війська також здійснили понад три з половиною тисячі обстрілів по позиціях українських військових і населених пунктах.

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Що відбувається на різних напрямках фронту

На Харківському напрямку росіяни штурмували позиції українських військових у районі Вовчанська, За словами Генштабу, Сили оборони успішно відбили спробу окупантів просунутися вперед.

росіяни штурмували позиції українських військових у районі Вовчанська, За словами Генштабу, Сили оборони успішно відбили спробу окупантів просунутися вперед. На Куп'янському напрямку ворог тричі здійснював наступальні дії біля Петропавлівки та Лозової.

ворог тричі здійснював наступальні дії біля Петропавлівки та Лозової. На Лиманському напрямку російські загарбники 21 раз штурмували позиції Сил оборони поблизу Зеленого Гаю, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки та Серебрянського лісу.

російські загарбники 21 раз штурмували позиції Сил оборони поблизу Зеленого Гаю, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки та Серебрянського лісу. На Сіверському напрямку ворог атакував населені пункти Григорівка, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське.

ворог атакував населені пункти Григорівка, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське. На Краматорському напрямку російські війська атакували в районах Часового Яру та Ступочок, три спроби росіян потіснити українських захисників із займаних позицій не мали успіху.

російські війська атакували в районах Часового Яру та Ступочок, три спроби росіян потіснити українських захисників із займаних позицій не мали успіху. На Торецькому напрямку за добу відбулося сім боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Торецька.

за добу відбулося сім боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Торецька. На Покровському напрямку, від початку доби противник 35 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Нововасилівки, Піщаного, Новооленівки, Новопустинки, Чумацького, Українки, Сухого Яру та Новоєлизаветівки.

За попередніми даними Генштабу ЗСУ, на цьому напрямку також знищили 349 окупантів, з них 149 – безповоротно.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати оборону поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне.

ворог здійснив 26 спроб прорвати оборону поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне. На Времівському напрямку противник 22 рази атакував українські підрозділи біля Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожевого, Новосілок, Темирівки, Новополя та Новодарівки.

противник 22 рази атакував українські підрозділи біля Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожевого, Новосілок, Темирівки, Новополя та Новодарівки. На Курщині Сили оборони відбили 42 штурми російських загарбників, противник завдав вісім авіаударів та здійснив понад триста артилерійських обстрілів.

До слова, раніше аналітики Deep State повідомили, що окупанти продовжують "зрізати" Времівський виступ, аби оточити позиції українських захисників. Це створює загрозу для Сил оборони.