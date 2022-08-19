росіяни роблять "двіж", щоб відвернути увагу: окупанти знову цілились по ЗАЕС

Окупанти заявляли, що 19 серпня буде провокація на Запорізькій АЕС в Енергодарі. Звинуватити в цьому хочуть Збройні Сили України.

Про це для 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що окупанти хочуть довести правдивість своїх заяв.

До теми Небезпека різко зросла, – експерт з атомної енергетики про неконтрольовану ситуацію на ЗАЕС

"Потрібно, щоб щось ж відбувалося. Ясно було, що ЗСУ не стрілятимуть, тому мусять самі щось організувати. Щоб відвернути увагу, для них найкраще зробити там якийсь "двіж". Наприклад, їздити туди-сюди", – сказав кореспондент.

Створюють паніку

За словами журналіста, вночі росіяни стріляли у бік атомної станції. Проте вони цілились по навчально-тренувальному центру – споруді ліворуч від енергоблоків. Її вже обстрілювали раніше.

Тепер вони поцілили туди, щоб було якомога ближче до станції. Енергодарці повідомляють про вильоти боєприпасів і вибухи за кілька секунд. Тобто обстрілювали (ЗАЕС – 24 канал) з території самого Енергодару. Ймовірно, це були міномети 82 калібру,

– розповів кореспондент.

Він додав, що немає інформації про виїзд росіян з Енергодару.

До речі Енергодар та Запорізька АЕС, на якій росія планує теракт: показуємо на карті, де розташовані

Повідомлення від розвідки

У Головному управлінні розвідки повідомили, що отримали підтвердження можливого теракту на Запорізькій АЕС 19 травня. Територію станції покинули представники "росатому".

"Ліцензованому персоналу (який виконує свої функції на основі виданої Держатомінспекцією ліцензії) наказали залишатися вдома. На територію станції допускатимуть невелику частину оперативного персоналу", – написали у розвідці.

Зверніть увагу – що відбувається в Енергодарі: дивіться відео