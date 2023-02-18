Зробив кар'єру на цій війні, – Жданов прокоментував призначення Мордвічева

Владімір Путін провів нові кадрові зміни у військовому керівництві. Командувачем Центрального військового округу став Андрій Мордвічев.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він зазначив, що Мордвічев був відповідальним за штурм Маріуполя.

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"Те, що Росія зрівняла Маріуполь із землею, це заслуга Мордвічева. Треба зазначити, що він один із наймолодших. Йому 47 років і це генерал, який зробив кар'єру на цій війні. У 2014 році він не брав участі в бойових діях. Мордвічев, до речі, був заступником командувача восьмої армії, а звідти вскочив в крісло найбільшого воєнного округу Росії", – розповів Жданов.

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Спілкування з кадировцями

Експерт сказав, що з Мордвічевим стався цікавий епізод. Мовиться про те, що його вважали вбитим у Чорнобаївці. За словами Жданова, коли наша артилерія завдавала чергового вогневого удару, то потрапила в командний пункт з генералами й штабними офіцерами. Вважали, що Мордвічев загинув. Проте пізніше з'ясували, що його там не було. Експерт сказав, що окупант керував штурмом Маріуполя.

Крім цього, Мордвічев з тієї когорти генералів, яка не пройшла чеченських воєн. Він із задоволенням обіймається з Кадировим. Це неприпустиме для більшості генералів. Хоч так звані російські військові висміюють угруповання кадировців, називають їх тік-ток військами. Мордвічев дійсно вважає, що ті чогось варті, – сказав Жданов.

Він зазначив, що дружба з Кадировим не вплине позитивно на Мордвічева. Жданов зазначив, що генерал не має досвіду командування такими великими групами як округ. Ба більше, якщо йому дістається найбільший в Росії.

"Лавка запасних у російського генштабу завершується", – додав Жданов.