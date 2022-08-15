Наскільки складно збивати безпілотники, які росіяни отримають від Ірану та чим вони небезпечні

росіяни через шалені втрати почали клянчити допомогу в таких самих вигнанців. На допомогу окупантам вирішив прийти Іран.

російські окупанти замовили безпілотники в Ірану. Через втрати та підтримку України від цивілізованого світу ворог відчув потребу шукати допомоги ззовні.

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оператори окупантів вже навчаються керувати іранськими дронами

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що іранські безпілотники Shahid 129 стануть на озброєння окупантів як мінімум через місяць. Наразі ворог навчається ними користуватися.

Ми не знаємо точної цифри, але дійсно Іран все-таки передає росії безпілотники. У відкритих джерелах була цифра в 46 комплексів. Скільки це безпілотників – важко сказати,

– заявив Жданов.

Також він додав, що невідомо, наскільки складно нашим воїнам буде збивати іранські безпілотники. Інформації щодо бойового застосування цього виду БПЛА вкрай обмаль, тому ЗСУ доведеться набувати ці знання виключно на практиці.

Дрони Shahid 129: що відомо про замовлення росіян

ЗМІ повідомляють, що російські окупанти замовили в Ірану 1 000 безпілотників. Перші безпілотники цієї серії окупанти вже використали у війні з Україною.

Тегеран вважає росію "першою супердержавою", яка вирішила купувати їхні безпілотники. Окрім того, Іран пишається, що зумів створити дрони попри накладені США санкції.

Іранці не заявляють характеристик цих дронів, лише стверджують, що вони можуть перебувати у повітрі понад 24 години. За їхніми словами, саме це привернуло увагу російських окупантів.

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