Байден виступив із заявою щодо об'єктів, збитих у небі над США та Канадою

США захищають свої критично важливі об'єкти від збору інформації для розвідок інших країн. Вони знали, яким буде маршрут китайського аеростата.

Про це сказав президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Він зазначив, що контактує з Китаєм через інцидент у з аеростатом.

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Що відомо про збиті об'єкти

За словами Байдена, США не хочуть нової холодної війни. Байден закликав зберігати лінії зв'язку. Президент не планує просити вибачення перед КНР через рішення збити китайський аеростат.

Ми діяли з великою обережністю, – наголосив він.

Крім цього, Байден повідомив, що розвідка інформувала й про 3 збиті повітряні цілі. Однак немає доказів їхнього зв'язку китайським аеростатом. Президент доручив створити алгоритм відповідей на чужі повітряні об'єкти. Якщо виникатиме загроза, то їх ліквідовуватимуть.

"Поточна оцінка розвідувальної спільноти полягає в тому, що ці 3 об'єкти, швидше за все, були повітряними кулями, прив'язаними до приватних компаній, закладів відпочинку або досліджень, які вивчають погоду або проводять інші наукові дослідження", – сказав Байден.

Доручення для уряду

Байден заявив, що США посилюватимуть загальноурядові зусилля для безпеки повітряного простору. Він наголосив, що потрібно впроваджувати заходи щодо підвищення своєї спроможності виявляти безпілотні об'єкти, оновити правила запуску безпілотників, встановити спільні глобальні норми.

"Ці кроки призведуть до безпечного неба для наших авіамандрівників, військових, вчених, а також для людей на землі", – додав Байден.

Один з об'єктів збили над Канадою

Байден повідомив, що розмовляв з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, оскільки один з об'єктів збили над Канадою. За його словами, наразі американські та канадські військові спільно працюють над проблемою.