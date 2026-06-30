Вибух у Монако: що відомо про олігарха Вадима Єрмолаєва

У ніч на 30 липня у ЗМІ з’явилася інформація про вибух у Монако. Повідомлялося про трьох постраждалих.

Згодом з’ясувалося, що це нібито українці, а серед них – Вадим Єрмолаєв, олігарх середньої руки, який сам відмовився від українського громадянства, а згодом потрапив під українські санкції.

Більшість українців дізналися про пана Єрмолаєва завдяки хітовому розслідуванню Михайла Ткача "Батальйон Монако".

Там Єрмолаєв, хоч і був не на перших ролях, але також був згаданий. 24 Канал розповідає, що ще відомо про українського резидента Монако Вадима Єрмолаєва.

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Біографія Вадима Єрмолаєва

Вадим Володимирович Єрмолаєв родом з Дніпра (раніше – Дніпропетровська). Він народився 13 травня 1968 року. Навчався у місцевій школі №69, згодом пішов до технікуму, який закінчив у 1987-му. Далі два роки служив в ще радянській армії.

Молодість Вадима Єрмолаєва припала на бурхливий період розвалу СРСР та постання так званих ринкових відносин. Також цей час відомий як "епоха первісного нагромадження капіталу".

Єрмолаєв через ці буремні часи пройшов впевнено та в 1995 році заснував разом з партнером Станіславом Віленським компанію "Алеф". У назві – данина дуже важливій для єврейських кабалістів остання літера єврейської абетки (івриту).

Головний забудовник Дніпра

Згодом "Алеф" стала корпорацією та однією з найважливіших компаній Дніпра, а Єрмолаєв, за оцінками Forbes-Україна, одним з 5 найвпливовіших бізнесменів міста.

Основним напрямком діяльності корпорації стало будівництво, через це Вадима Єрмолаєва здебільшого згадують як забудовника. Навіть – як головного забудовника Дніпра.

Саме Єрмолаєв і його команда побудували в місті перші великі ТРЦ "Новий центр" і "Мост-Сіті"). Також корпорація "Алеф" будувала або відновлювала Катеринославський бульвар, бульвар Південний, Cascade Plaza, ТДК "Босфор", бізнес-центри "Енігма" та "Призма".

Останній великий проєкт – комплекс "Брама" на 54 поверхи. Це дуже відомий у Дніпрі довгобуд, який "Алеф" підхопила у 2021 році після тривалої паузи.

Крім того, Єрмолаєв та його партнер займалися корисними копалинами, зокрема, отримали ліцензії на видобуток природного газу. А ще корпорацію цікавить агросектор, фармакологія, виробництвом зубних імплантів і медичних інструментів.

У 21 столітті Вадим Єрмолаєв стабільно входив до ТОП 100 найбагатших людей України, а його статки оцінювалися в діапазоні від 200 до 300+ мільйонів доларів. У 2016 році Dragon Capital порахувала в Єрмолаєва активів на 322 мільйони.

Нині Єрмолаєва ставлять на 23-тє місце в рейтингу найбагатших українців за версією Forbes Ukraine.

Середземноморський мешканець

Наступного року Єрмолаєв повідомив, що його шляхи з Україною розходяться, оскільки він став громадянином Кіпру. Втім, відбитися від батьківщини не так легко.

Вихід з громадянства передбачає складну процедуру, але Єрмолаєв вважав, що її пройшов. У держави на це були власні думки.

У 2019 році Єрмолаєв заявляв, що вийшов з громадянства України й пов'язує своє майбутнє з Кіпром. При цьому у 2022 році про нього побіжно згадали в знаменитому розслідування "Батальйон Монако" (головним героєм там був Костянтин Жеваго).

Передали "привіт" Єрмолаєву і росіяни – окупанти знищили літак олігарха Gulfstream G150. Він згорів на летовищі Дніпра. Також від війни постраждали й інші активи.

Життя в Монако під санкціями

Наступного року згадала про Вадима Єрмолаєва й держава. РНБО наклала санкції на мешканця Монако. Вони були накладені 23 грудня 2023 року на наступні 10 років.



На Єрмолаєва накладені значні обмеження на 10 років / Скриншот рішення РНБО

Попри грізні санкції Єрмолаєв не дуже засмутився, а бізнес корпорації Alef в Україні продовжив свою роботу.

Були чутки, що олігарх нібито просто "переписав" активи на потрібних людей, зокрема, своїх топменеджерів, дружину Анну та дітей. Їх у Вадима Єрмолаєва - чотири.

Найбільш медійної є донька – Софія Кононенко.

Що відомо про замах на Єрмолаєва

Вибух у Монако 29 червня 2026 року зруйнував ідилічне життя середземноморського курорту і знову нагадав українцям про їх земляка.

Наразі точно невідомо, що конкретно сталося на Лазуровому узбережжі. Повідомлялося, що внаслідок вибуху постраждали чоловік, жінка, та 13-річний підліток.

Замах на українського олігарха – дивіться кадри з місця події:

Імен поліція не називала. Відомо, що двоє поранених дорослих перебувають у критичному стані.

Інформацію, що мова йде саме про Єрмолаєва, поширило видання "Українська правда".

Будемо чекати на повідомлення поліції та оточення самого бізнесмена. Та сподіватися на французьких лікарів.