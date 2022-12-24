Проникаючі поранення, ампутації ніг: у МОЗ розповіли про травми потерпілих від обстрілу Херсона

Після жахливого обстрілу центра Херсона поранено понад півсотні людей, усі вони мають травми різної складності. Відомо, що 18 потерпілих – у важкому стані.

Деталі про характер травм потерпілих

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко ознайомився, як справляється медична система Херсона з надходженням поранених унаслідок обстрілів, та розповів про характер травм у потерпілих.

Увага Смертельний обстріл центру Херсона: головне про цинічну атаку 24 грудня

Постійні обстріли. Багато поранених, є загиблі. Подивився, як справляється медична система деокупованого Херсону з надходженням поранених від постійних терористичних обстрілів міста,

– зазначив Ляшко.

За його словами, у потерпілих унаслідок терористичного удару по Херсону 24 грудня – проникаючі поранення у живіт, травми голови різного ступеня, поранення очей, ампутації нижніх кінцівок.

"Залякування, руйнування інфраструктури, загиблі та покалічені люди – вся сутність російського терору", – наголосив міністр та подякував медикам Херсонщини за роботу.

Головне про обстріл міста

24 грудня близько 10:45 окупанти обстріляли центр Херсона. Унаслідок цього загорівся найбільший ринок та зазнали руйнувань низка будівель.

Росіяни атакували центр міста з реактивних систем залпового вогню, з "Градів". На центральному ринку міста виникла пожежа, 6 автомобілів згоріли.

Станом на 17:40, за даними ОВА, кількість жертв зросла до 10. Відомо, що поранено 55 людей – 18 з них у важкому стані.

Жителів Херсона закликали завтра здати кров у Центрі крові, це критично необхідно. Добровольців просять прийти за адресою: Миколаївське шосе, 7.