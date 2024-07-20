За російськими мірками доволі сучасний літак: що відомо про Су-30СМ

Російські винищувачі Су-30СМ є на озброєнні в аеропорту Ростовської області. Для країни-агресорки вони є сучасними та важливими для війни проти України.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що росіяни здатні їх будувати, але не в бажаній кількості. Тому втрата цих літаків росіянами є важливою для ЗСУ.

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Що відомо про Су-30СМ

За словами військового оглядача, Су-30СМ є достатньо оснащуваним винищувачем. Він є відносно одним з нових російських літаків покоління 4++. За російськими мірками ці винищувачі є доволі сучасними.

Вони (росіяни – 24 Канал) здатні їх відновлювати, здатні їх будувати. Однак не в тій кількості, в які би хотіли, щоб вони в них були

– зауважив Попович.

Військовий оглядач пояснив, що саме через це кожна втрата такого літака відіграє роль для ситуації на лінії фронту та ведення бойових дій.

Тим паче, що це аеродром в Ростовській області, якраз Південь Росії. Актуальне розташування, як і стосовно південного фронту, так і східних напрямків,

– зазначив Попович.