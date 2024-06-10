Справа "Укрнафтобуріння": як держава забрала в себе півмільярда газу

У вівторок, 11 червня, відбудеться чергове засідання Шостого апеляційного адміністративного суду у справі "Укрнафтобуріння". Головне питання – чи матиме Україна ще півмільярда газу та як ми пройдемо наступний опалювальний сезон.

Як свідчать дані аналітичної компанії DiXi Group, обсяг валового споживання природного газу в Україні у 2023 році становив 21,4 мільярда м3. Це на 5% більше у порівнянні з 2022-м, коли через повномасштабне російське вторгнення споживання впало до 20,3 мільярда м3.

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А вже у 2024 році, за оцінками DiXi, споживання, в залежності від різних сценаріїв, може скласти від 21,9 до 25,2 мільярда м3. Це пов’язано, зокрема, зі збільшенням попиту на газ з боку теплової генерації. Україні вдається те, що кілька років тому здавалося б дивом, – не імпортувати "блакитне паливо". Але з врахуванням зупинки кількох великих видобувних компаній, зокрема, "Укрнафтобуріння", цей тренд може бути порушено.

Хто в цьому винен та що можна зробити для відновлення видобутку газу компаніями, які зупинилися, – розповідаємо далі.

Газовий ресурс було накопичено, зокрема, завдяки великим компаніям, що зупинили виробничу діяльність

1 березня, після закінчення опалювального сезону 2023/24, з’ясувалося, що Україна пройшла зиму, використовуючи газ лише власного видобутку. Це була практично історична подія, в яку мало хто б повірив кілька років тому.

Першочергова причина відсутності імпорту – скорочення споживання як промисловістю, так і домогосподарствами. Але варто відзначити, що суто український газовий ресурс було накопичено, зокрема, завдяки кільком великим компаніям, що минулого року з різних причин зупинили виробничу діяльність.

Найбільш показовим є приклад ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" (УНБ), яке майже 1,5 десятиліття вело видобуток газу та нафти на Сахалінському родовищі у Харківській області. Одна з найбільш потужних українських компаній миттєво зупинилася за рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду (ШААС). А ініціатором стала Державна служба геології та надр України (Держгеонадра). Саме вона через суд вимагала анулювати спецдозвіл №6349 на розробку Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища у Харківській області. І, попри порушення низки процедур та строків, домоглася свого – державну службу підтримали судді, чиє рішення нашкодило інтересам держави. Особливо цинічним воно виглядає в контексті того, що зупинка відбулася у розпал опалювального сезону, коли кожен кубометр газу важливий.

Також примітно, що анулювання згаданого Спецдозволу відбулося не за часів, коли компанією управляли менеджери олігархів з сумнівною репутацією. Воно сталося одразу після того, як УНБ за рішенням Кабінету міністрів перейшло в управління держави. За нового менеджменту компанія почала збільшувати видобуток вуглеводнів та покращувати фінансові показники. Але все це зупинилося 1 грудня 2023 року. Вже 6 місяців виробничі потужності "Укрнафтобуріння" стоять, а держава втрачає податки, дивіденди і газ, який потрібен для проходження опалювального сезону 24/25.

Що відомо про справу "Укрнафтобуріння"

Історія бере початок у 2009 році, коли УНБ вперше спробувала отримати Спецдозвіл на видобуток газу та нафти на Сахалінці. Але тоді Держгеонадра належним чином не розглянула заяву компанії, через що УНБ звернулася до суду.

У лютому 2010 року на виконання судових рішень "Укрнафтобуріння" отримала перший спецдозвіл № 5139 на видобуток. Але Держгеонадра продовжувала оскаржувати судові рішення.

Паралельно відбувалися інші процеси – компанія домоглася розширення меж Сахалінського родовища і отримала другий спецдозвіл № 6349. Це сталося у липні 2019 року. Перша ліцензія, видана на виконання рішення суду, була анульована.

У листопаді 2019 року судова тяганина нарешті дійшла до логічного завершення і Верховний Суд зобов`язав Державну службу геології та надр України повторно розглянути заяву "Укрнафтобуріння" про видачу спеціального дозволу. Цього і досі не відбулося. Проте це не заважало компанії працювати, бо вона вже мала другий Спецдозвіл.

З початком повномасштабного російського вторгнення в державі та в нафтогазовому секторі України почалися масштабні трансформації, які торкнулися і УНБ. У квітні 2023 року корпоративні права "Укрнафтобуріння" були заарештовані і тоді стало відомо, що компанію можуть передати в управління державі в особі АРМА (Національне агентство з розшуку та менеджменту активів), яке згодом мало знайти нового управителя.

Поки процес пошуку нового управителя був у розпалі, Держгеонадра у червні 2023 року подала заяву про поворот виконання рішення суду у справі 2019 року. Але чомусь вимагала скасувати другий спецдозвіл, який УНБ отримала за іншою процедурою.

Буквально за кілька тижнів після цього компанію було передано в управління державній "Укрнафті", в УНБ було призначено новий менеджмент і нову юридичну команду. Їм вдалося переконати суд першої інстанції, що аргументи Держгеонадра не мають законних підстав. Проте апеляційна інстанція, а саме колегія суддів ШААС, не побачили порушень та стали на бік заявника і у листопаді вирішили анулювати Спецдозвіл та Наказ Держгеонадр, яким цей Спецдозвіл було видано.

1 грудня 2023 року УНБ зупинила видобуток, проте продовжила боротьбу у судах не лише за свої права, але й права держави. Бо Україна щомісяця втрачає сотні мільйонів гривень податків та десятки мільйонів кубометрів газу, який є запорукою української енергонезалежності.

1 червня 2024 року виповнилося 6 місяців з моменту зупинки УНБ. В компанії підрахували, що, в середньому, держава щомісяця недоотримує 47,3 мільйона м3 природного газу та 5229 тонн конденсату. За пів року це майже 285 мільйонів кубометрів газу та 31 тисяча тонн конденсату.

Те, що сьогодні відбувається з "Укрнафтобуріння" – дуже негативний фактор для української енергетики. Через це країна щороку втрачає приблизно півмільярда кубометрів газу, які б змогли зробити нас сильнішими та стійкішими в умовах війни,

– відмітив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

За його словами, загальний результат для галузі залежить від усіх компаній, що зараз працюють в Україні. Бо державні підприємства можуть збільшити видобуток максимум на 10%. Такий приріст зафіксовано за підсумками 5 місяців 2024 року.

Що це означає в абсолютних цифрах?

В 2023 році державне. 10% від цього показника дорівнює близько 140 тисяч кубометрів. Це, яка входила в перелік найбільших видобувних компаній країни.

Всю цю нестачу доведеться імпортувати, витрачаючи дефіцитну валюту та створюючи додатковий тиск на курс гривні.

Другий більш бажаний сценарій – відновлення роботи "Укрнафтобуріння", яке має видобувати газ і нафту та відновити статус великого платника податків. Бо ще у грудні минулого року в компанії порахували, що кожен день простою видобутку – це втрати місцевого та державного бюджетів (без ПДФО, ЄСВ та військового збору) на рівні 410,5 мільйона гривень щомісячно. Зокрема, це:

190 мільйонів ренти,

132,2 мільйона ПДВ,

88,2 мільйона податку на прибуток.

На рассмотрении Шестого апелляционного административного суда находится заявление "Укрнефтебурение" о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, которое доказывает необоснованность заявления Госгеонедр.

Газовидобувна компанія під контролем держави повинна видобувати газ та приносити державі прибуток, особливо у такий скрутний для української енергетики час. 500 мільйонів кубометрів газу – це вагомий ресурс, що точно допоможе українцям пройти наступну зиму, – підкреслює голова правління "Укрнафтобуріння" Олег Мальчик.

Ще більш важливий аспект, за його словами, полягає в іншому. 10 мільярдів гривень податків та дивідендів на рік – це кошти, які мають йти на підтримку захисників України.