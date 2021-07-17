Що відомо про стан потерпілих в аварії автобуса Київ – Вроцлав на Рівненщині
Джерело:фейсбук Віталія Коваля
Постраждалих внаслідок аварії поблизу Радивилова на Рівненщині госпіталізували у Радивилівську та Бродівську лікарні. У реанімації перебувають 4 людей.
Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль розповів, що "вночі на Рівненщині, поблизу Радивилова перекинувся міжнародний рейсовий автобус Київ – Вроцлав".
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Водій, уникаючи наїзду на пішохода, з'їхав у кювет. В автобусі перебувало 40 людей, 17 з них – госпіталізовані. Трагічних випадків, слава Богу, немає,
– заявив Коваль.
Політик розповів, що "потерпілі доставлені у Радивилівську та Бродівську лікарні". За словами Коваля, "медики кажуть, що стан більшості людей стабільний".
"Особисто тримаю ситуацію на контролі. Закликаю вас бути максимально уважними та обережними на дорогах", – підсумував очільник ОДА.
Аварія з автобусом біля Радивилова: головне
- Автобус, який їхав за маршрутом Київ – Вроцлав, перекинувся у кювет у ніч з 16 на 17 липня.
- У салоні перебували 40 людей.
- Одну людину довелося деблокувати, адже вона була затиснута між сидіннями.
- Наслідки аварії ліквідовували 20 рятувальників з Дубно та Радивилова.