Що відомо про стан потерпілих в аварії автобуса Київ – Вроцлав на Рівненщині

Постраждалих внаслідок аварії поблизу Радивилова на Рівненщині госпіталізували у Радивилівську та Бродівську лікарні. У реанімації перебувають 4 людей.

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль розповів, що "вночі на Рівненщині, поблизу Радивилова перекинувся міжнародний рейсовий автобус Київ – Вроцлав".

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Водій, уникаючи наїзду на пішохода, з'їхав у кювет. В автобусі перебувало 40 людей, 17 з них – госпіталізовані. Трагічних випадків, слава Богу, немає,

– заявив Коваль.

Політик розповів, що "потерпілі доставлені у Радивилівську та Бродівську лікарні". За словами Коваля, "медики кажуть, що стан більшості людей стабільний".

"Особисто тримаю ситуацію на контролі. Закликаю вас бути максимально уважними та обережними на дорогах", – підсумував очільник ОДА.

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