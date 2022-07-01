Жінка з 11-річним сином й батько 3 дітей: перші подробиці про загиблих через удар по Одещині

Вони перебували на базі відпочинку "Годжі" у Сергіївці. За життя батька хлопчика борються лікарі.

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Загиблий був ще школярем

Хлопець вчився у сьомому класі Академічного ліцею Дмитра Рудницького, що в Білгород-Дністровському. Під час обстрілу хлопчик перебував разом з батьками на їх робочому місці.



Загиблий 11-річний хлопчик та його мама / Фото зі сторінки Департаменту освіти і науки Одеської ОДА

Батько трьох дітей та вчитель фізкультури

Також внаслідок обстрілу на окупантів загинув Роман Миколайчук – член виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради. Голова місцевого самоврядування села Сергій Даніш повідомив, що чоловік виховував трьох дітей.

Даніш наголосив, що загиблий був турботливим батьком, відданим другом та щирою людиною.



Загиблий Роман Миколайчук / Фото Сергія Даніша

Під завалами дев'ятиповерхівки в Сергіївці знайшли 68-річного вчителя фізкультури Володимира Чолака. Разом з ним знайшли тіла його сина та дружини.



Володимир Чолак / Фото зі сторінки департаменту освіти та науки Одеської ОДА

Футбольний тренер

Ще одним загиблим виявився футбольний тренер Олександр Шишков. Він був президентом дитячого клубу Атлетік.

Напередодні обстрілу діти, які грають за цю команду, поїхали до Одеси. Шишков чекав вихованців на ранкове тренування на базі відпочинку.



Олександр Шишков / Фото зі сторінки клубу Атлетік

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