Жінка з 11-річним сином й батько 3 дітей: перші подробиці про загиблих через удар по Одещині
Джерело:Одеська ОДА
Внаслідок удару російських окупантів по Одещині загинула щонайменше 21 людина. Серед них була жінка зі своїм 11-річним сином.
Вони перебували на базі відпочинку "Годжі" у Сергіївці. За життя батька хлопчика борються лікарі.
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Загиблий був ще школярем
Хлопець вчився у сьомому класі Академічного ліцею Дмитра Рудницького, що в Білгород-Дністровському. Під час обстрілу хлопчик перебував разом з батьками на їх робочому місці.
Загиблий 11-річний хлопчик та його мама / Фото зі сторінки Департаменту освіти і науки Одеської ОДА
Батько трьох дітей та вчитель фізкультури
Також внаслідок обстрілу на окупантів загинув Роман Миколайчук – член виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради. Голова місцевого самоврядування села Сергій Даніш повідомив, що чоловік виховував трьох дітей.
Даніш наголосив, що загиблий був турботливим батьком, відданим другом та щирою людиною.
Загиблий Роман Миколайчук / Фото Сергія Даніша
Під завалами дев'ятиповерхівки в Сергіївці знайшли 68-річного вчителя фізкультури Володимира Чолака. Разом з ним знайшли тіла його сина та дружини.
Володимир Чолак / Фото зі сторінки департаменту освіти та науки Одеської ОДА
Футбольний тренер
Ще одним загиблим виявився футбольний тренер Олександр Шишков. Він був президентом дитячого клубу Атлетік.
Напередодні обстрілу діти, які грають за цю команду, поїхали до Одеси. Шишков чекав вихованців на ранкове тренування на базі відпочинку.
Олександр Шишков / Фото зі сторінки клубу Атлетік
Що відомо про удар росіян по Одещині
- Окупанти вночі 1 липня трьома ракетами Х-22 вгатили у село Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області.
- Ракети влучили у багатоповерхівку та 2 бази відпочинку. Вже відомо про щонайменше 21 загиблого та 39 постраждалих.
- Ракети Х-22 запустили з літаків Ту з акваторії Чорного моря. Сирени в області пролунали майже водночас з вибухом. Все через малу відстань та високу швидкість ракет.
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