Знищено 9 з 15: у Повітряних силах пояснили, що впливає на ефективність знищення дронів

Російські окупанти вночі атакували Україну ударними дрони-камікадзе "Шахед" з території тимчасово окупованої Балаклави у Криму.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Від вечора почалися звичні для нас атаки "Шахедів". Цього разу вони летіли з району Балаклави, з тимчасово окупованого Криму, заходили вони як зазвичай з півдня,

– розповів Ігнат.

Речник уточнив, що знищували ворожі дрони підрозділи мобільних вогневих груп, які "дедалі ефективніше відпрацьовують по "Шахедах".

Не усі цілі вдалось знищити

Він також повідомив, що сьогодні не було стовідсоткового результату: знищено 9 із 15 дронів. Водночас не усі безпілотники досягли бажаних цілей.

Ігнат пояснив, що на відбиття повітряного нападу впливають погодні умови. А також: нічний час, хмарність, туман. Ці фактори, за словами Ігната, заважають більш ефективно відпрацьовувати по цілях.

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