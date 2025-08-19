За неявку по повістці військовозобов'язаного можуть притягнути до відповідальності. Адміністративної чи кримінальної – залежить від виду повістки.

Про це розповів адвокат Ярослав Хлівний, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Яка відповідальність передбачена за неявку по повістці?

Стаття 22 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" встановлює посилений режим відповідальності під час воєнного стану. Розмір штрафу суттєво зріс з 2024 року й зараз становить від 17 000 до 25 500 гривень.

Адвокат пояснив, що це стосується таких порушень як неявка по повістці для уточнення даних або для проходження ВЛК. Після того як військовозобов'язаний уже пройшов ці етапи, йому вручають бойову повістку.

Це вже остаточний етап мобілізації й означає, що людина рухається далі для проходження служби,

– зазначив Хлівний.

Адвокат наголосив, що наслідки неявки за цією повісткою значно суворіші, ніж у випадку ігнорування повістки для уточнення даних чи проходження військово-лікарської комісії. Загрожує вже кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу, – до 5 років позбавлення волі.

Водночас Хлівний зазначив, що коли громадянин вчасно не з'явився по бойовій повістці, нерідко пропонують замість позбавлення волі піти на службу в ЗСУ.

Держава певною мірою йде на пом'якшення, але це все одно кримінальне провадження. З практики, більшість обирають службу. Розшук у такому випадку неминучий, і відповідальність також. Не пригадую жодного випадку, коли людину, оголошену в розшук, не знайшли, – сказав правозахисник.

Адвокат зазначив, що краще не "ховатися вдома". Мовляв, це тільки погіршить ситуацію.

Хлівний додав, якщо підійти до цього питання правильно й у межах закону, то проблем бути не повинно. Зазначив, що і повістку подовжують, і переписують на іншу дату.

Які є види повісток? В Україні є 4 види повісток, – для уточнення даних, на проходження військово-лікарської комісії, для призову на строкову військову службу, мобілізаційне розпорядження (бойова повістка).

Однак під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. Тож повістку на строкову службу наразі не вручають.



Які поважні причини неявки по повістці?

Відповідно до статті 22 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", поважними причинами неприбуття до ТЦК у строк, визначений у повістці, визнаються:

перешкода стихійного характеру;

хвороба;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини або чоловіка, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Однак ці причини повинні бути підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій державної та комунальної форм власності.

У разі неприбуття, громадянин зобов'язаний повідомити про причини в найкоротший строк, але не пізніше, ніж за 3 доби від визначених у повістці дати й часу прибуття. Зробити це можна безпосередньо звернувшись до ТЦК або в будь-який інший спосіб з подальшим прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів.