Що залишилося від російської ракети на Вінниччині: промовисті фото

20 березня 2022 , 17:37
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Джерело:

телеграм Сергія Борзова

Від російської ракети, яка летіла на Вінниччину, залишилися лише кілька уламків. Проте цього достатньо, щоб побачити деякі з її складових.

Фото уламків 20 березня оприлюднив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Він додав, що, на щастя, все обійшлося без жертв. 

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Ймовірно, цю ракету збили системи ППО наших захисників. На одному з фото видно частину електроживлення пристрою. Його виготовили на російському заводі "Александр электрик". 


Електроживлення російської ракети / Фото Сергія Борзова

Також видно звичайний шмат металу, проте незрозуміло, яку функцію він виконував. Була й металева пластина, на якій пише "Фильтр ФТ надув". 


Уламки ракети, яка летіла над Вінниччиною / Фото Сергія Борзова

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Автор: Олександр Марчак