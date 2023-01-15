Що зараз відбувається у Соледарі: у Міноборони роз’яснили ситуацію
Джерело:Ганна Маляр
Сьогодні Соледар ледь не найгарячіша точка на фронті. Однак попри це наші захисники стоять кам'яною стіною та захищають місто від загарбників.
Так, за минулу добу росіяни обстріляли позиції українських війск в районах понад 20 населених пунктів. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
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Бої тривають
Натомість захисники України відбили не одну атаку окупантів й у Соледарі, й у низці інших міст. Зокрема, мовиться про райони таких населених пунктів Луганської та Донецької областей:
- Макіївка,
- Верхньокам'янське,
- Спірне,
- Білогорівка,
- Сіль,
- Соледар,
- Бахмут,
- Кліщіївка,
- Новобахмутівка,
- Красногорівка,
- Водяне,
- Майорськ,
- Мар'їнка.
Однак варто зауважити, що бої тривають й до тепер. "Все інше – неперевірена інформація, несанкціонована і без знання загальної картини фронту", – підкреслила заступниця міністра оборони.
Усе решта – неперевірена інформація
Ганна Маляр також зауважила, що щодо ситуації довкола Соледара в інфопросторі також є багато спекуляцій: від бажання отримати популярність, до бажання отримати наживу. Тому вірити потрібно інформації лише з офіційних джерел, які її оприлюднюють з урахуванням не лише оперативної обстановки, а й військових планів. Ними є лише:
- Верховний Головнокомандувач,
- міністр оборони,
- головнокомандувач,
- начальник Генштабу.
Інші військові володіють нею фрагментарно – в межах власної зони відповідальності,
– написала Ганна Маляр.
Також вона підкреслила, що передчасна інформація з фронту щодо руху, переміщення та розташування наших військ може навіть класифікуватися як злочин, адже може працювати на ворога і шкодити оборонцям.
Актуальна ситуація на фронті: інформація від Генштабу
- За 14 січня росіяни тричі бив з авіації по лінії фронту. Крім цього, росіяни завдали 57 ракетних ударів та 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Атакували цивільну інфраструктуру. Захисникам вдалося ліквідувати 26 ракет.
- Вороги намагалися наступати на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
- Крім цього, на Куп'янському напрямку окупанти намагалися поліпшити тактичне розташування.