Історія може повторитися: що справді здатне переламати хід війни

Кремль продовжує показувати, що продовжуватиме війну і вкладатиме усі свої ресурси в це. Однак послабити Росію та її можливості цілком реально.

Для цього потрібна низка ухвалених рішень, як в Україні, так і на Заході. Детальніше про те, що може зламати хід війни, 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Заходу потрібно змінити риторику

Владімір Путін дав черговий наказ підготувати російський бюджет до продовження війни. За його словами, витрати на оборону мають залишитися пріоритетними.

Зрозуміло, що якщо у Росії не буде чим воювати, не буде ракет, техніки чи боєприпасів, то, безумовно, вони змінять свою позицію щодо можливості вести війну. ...Змінювати свідомість росіян – це однозначно марна трата часу, але змінити ситуацію, яка нам буде корисна, можна,

– зазначив Валерій Клочок.

Мовиться насамперед про нові поставки далекобійної зброї, надання дозволу на удари західною зброєю по Росії. Як наслідок, зниження інфраструктурних об'єктів, які обслуговують і цивільних, і військових.

"Це якраз історія про те, що війна не "десь в Україні", а війна поряд. Росіяни починають відчувати все те, що насправді відбувається. Я вбачаю одним із методів змінити хід війни – збурити російське суспільство. Такий приклад вже був у 1917 році на тлі серйозних невдач Російської Імперії у Першій світовій війні", – наголосив Клочок.

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Ця історія може повторитися знову. Зокрема, перенесення війни на територію Росії може стати слушною нагодою для України вплинути на настрої російського суспільства.

"Якщо риторика Заходу щодо збільшення демілітаризованої зони не лише на Сході України, але й у Курській, Брянській, Бєлгородській, Воронезькій областях, все може змінитися. У Москві мають відчути війну. Довго ми гралися у гуманність з росіянами, але це не працює", – підсумував Клочок.