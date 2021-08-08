Що змінилося в Україні за 10 років

До хорошого швидко звикають? Скажіть, які зміни для себе ви бачите за останні 10 років? Далі читайте російською.

Моя короткая подборка:

Технологии:

Интернет в Украине точно лучше, чем во многих европейских странах и 100% лучше, чем в США.

IT-сектор – самый быстрорастущий и дает уже 5% ВВП.

"Дія" – это фантастика. У меня в телефоне и паспорт, и ИНН, и права, и техпаспорт, и многое другое. Через "Дію" уже и кредиты берут, и ФОПы открывают.

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Камеры слежения. Киев сегодня лидирует среди европейских городов по их количеству. Почитайте новости, такой скорости раскрытия преступлений раньше не было.

Помимо камер, здесь используется масса иных сервисов и трекинг и распознание лиц и контакты подозреваемого…

Банк. Мобильные приложения изменили формат взаимоотношений с банком. Визитов стало меньше, скорость работы больше. И это настоящая находка для онлайн-торговцев.

Да. Онлайн-магазины и шопинг, не выходя из дома.

А маркетплейсы типа "Розетки"?

А "Новая почта"?

Как без этого всего жили 10 лет назад?

Экономика:

ВВП в 2011 году, за два года до войны 163 миллиарда долларов против 182 миллиардов долларов по итогам 2021 года и с населением 45 миллионов против 35 миллионов сегодня… ВВП на душу населения соответственно 3,6 тысячи долларов против 5,2 тысячи.

Средняя зарплата 10 лет назад 3 тысячи гривен при курсе 8,0 это 375 долларов и в июле этого года уже 525 долларов.

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Бизнес:

5 – 7 – 9 – настоящий прорыв, таким дешевым кредит для бизнеса в Украине еще не был. Своими глазами видел кредитный договор в гривне и на 3%.

Моратории на проверки.

Возможность онлайн открыть бизнес.

Онлайн сдача отчетности.

Электронная подпись.

Технологии для бизнеса – автоматизация процессов, бухгалтерии, видеосвязь, командная работа в приложениях над проектами, удаленна работа.

Логистические сервисы.

Аутсорсинг транспорта, сервисов, всего.

Аналитика:

При слабой институционального власти у нас появились крутые Think Tanks, создающие качественную аналитику и формирующие государственную политику: Центр Економічного Відновлення, GMK Center, Центр Экономической стратегии, Центр Транспортной стратегии, Ukrainian Economic Outlook ну и Ваш любимый Ukrainian Institute for the Future.

Медицина:

Начата реформа. Появились семейные доктора. Мои сотрудники, особенно с детьми, довольны.

Новые медицинские частные сети, сети лабораторий для сдачи анализов есть теперь почти в каждом квартале.

Аптеки тоже на каждом шагу.

Образование:

Появляются новые учебные центры: UNIT City, Американский университет, Школа Государственного управления им. Сергея Нижнего (в партнерстве с Сингапурским государственным университетом), университет Метинвеста, Президентский университет.

Онлайн-образование дает теперь неограниченные возможности и мы можем учиться и в Оксфорде и в Гарварде, не выходя из дома.

Инфраструктура:

Впервые мы начали говорить, что в Украине появились хорошие дороги. Строят мосты, школы, садики.

Появились "скоростные" современные поезда (скоростные в кавычках, но это точно лучше купе и плацкарта.

В Украине строятся новые порты, пионером здесь является TIS.

Об онлайн-такси можно промолчать. UBER, BOLT – просто праздник простоты и удобства.

Электроскутеры.

Доставка еды, лекарств, всего…

Как вам изменения за 10 лет?)

Путешествия:

В Украине появились новые аэропорты.

С десятком лоукостеров.

Сотней недорогих направлений по всему миру.

И безвиз с Европой…

Или ничего не поменялось?)

Государство:

Постепенно электрифицируется. В смысле, все больше электронных сервисов.

У нас впервые появилась долгосрочная стратегия до 2030 года.

Одно ГОТОВО чего стоит. В одном месте и паспорт получить, и жениться, и развестись. А нет, развестись еще нельзя.

Патрульная полиция. Может, мне везет, но каждое общение – повод если не для гордости, то точно для радости.

Суды... Тут работы еще непочатый край, но в год в среднем у меня минимум один судебный спор. И ни разу взятки не требовались. Медленно, но как-то идет.

Социальные лифты. И не говорите с нынешним парламентом, что их нет.

Армия:

Война заставила нас переосмыслить роль армии и безопасности. В Украине сегодня – пусть не самая сильная армия Европы, но точно самая боеспособная.

Доверие к военным сегодня выше, чем ко всем госорганам.

Армия меняется и усиливается.

Появилось большое количество современных военных разработок.

Наш ВПК развивается, создавая новые системы обороны и нападения.

10 лет назад о таком и не мечтали… О разнообразии новых продуктов, техники, машин, сервисов – не мне вам рассказывать.