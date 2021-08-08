Що змінилося в Україні за 10 років

8 серпня 2021 , 14:18
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Анатолій Амелін

Джерело:

фейсбук Анатолія Амеліна

До хорошого швидко звикають? Скажіть, які зміни для себе ви бачите за останні 10 років? Далі читайте російською.

Моя короткая подборка:

Технологии:

  • Интернет в Украине точно лучше, чем во многих европейских странах и 100% лучше, чем в США.
  • IT-сектор – самый быстрорастущий и дает уже 5% ВВП.
  • "Дія" – это фантастика. У меня в телефоне и паспорт, и ИНН, и права, и техпаспорт, и многое другое. Через "Дію" уже и кредиты берут, и ФОПы открывают.

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  • Камеры слежения. Киев сегодня лидирует среди европейских городов по их количеству. Почитайте новости, такой скорости раскрытия преступлений раньше не было.
  • Помимо камер, здесь используется масса иных сервисов и трекинг и распознание лиц и контакты подозреваемого…
  • Банк. Мобильные приложения изменили формат взаимоотношений с банком. Визитов стало меньше, скорость работы больше. И это настоящая находка для онлайн-торговцев.
  • Да. Онлайн-магазины и шопинг, не выходя из дома.
  • А маркетплейсы типа "Розетки"?
  • А "Новая почта"?

Как без этого всего жили 10 лет назад?

Экономика:

  • ВВП в 2011 году, за два года до войны 163 миллиарда долларов против 182 миллиардов долларов по итогам 2021 года и с населением 45 миллионов против 35 миллионов сегодня… ВВП на душу населения соответственно 3,6 тысячи долларов против 5,2 тысячи.
  • Средняя зарплата 10 лет назад 3 тысячи гривен при курсе 8,0 это 375 долларов и в июле этого года уже 525 долларов.

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Бизнес:

  • 5 – 7 – 9 – настоящий прорыв, таким дешевым кредит для бизнеса в Украине еще не был. Своими глазами видел кредитный договор в гривне и на 3%.
  • Моратории на проверки.
  • Возможность онлайн открыть бизнес.
  • Онлайн сдача отчетности.
  • Электронная подпись.
  • Технологии для бизнеса – автоматизация процессов, бухгалтерии, видеосвязь, командная работа в приложениях над проектами, удаленна работа.
  • Логистические сервисы.
  • Аутсорсинг транспорта, сервисов, всего.

Аналитика:

  • При слабой институционального власти у нас появились крутые Think Tanks, создающие качественную аналитику и формирующие государственную политику: Центр Економічного Відновлення, GMK Center, Центр Экономической стратегии, Центр Транспортной стратегии, Ukrainian Economic Outlook ну и Ваш любимый Ukrainian Institute for the Future.

Медицина:

  • Начата реформа. Появились семейные доктора. Мои сотрудники, особенно с детьми, довольны.
  • Новые медицинские частные сети, сети лабораторий для сдачи анализов есть теперь почти в каждом квартале.
  • Аптеки тоже на каждом шагу.

Образование:

  • Появляются новые учебные центры: UNIT City, Американский университет, Школа Государственного управления им. Сергея Нижнего (в партнерстве с Сингапурским государственным университетом), университет Метинвеста, Президентский университет.
  • Онлайн-образование дает теперь неограниченные возможности и мы можем учиться и в Оксфорде и в Гарварде, не выходя из дома.

Инфраструктура:

  • Впервые мы начали говорить, что в Украине появились хорошие дороги. Строят мосты, школы, садики.
  • Появились "скоростные" современные поезда (скоростные в кавычках, но это точно лучше купе и плацкарта.
  • В Украине строятся новые порты, пионером здесь является TIS.
  • Об онлайн-такси можно промолчать. UBER, BOLT – просто праздник простоты и удобства.
  • Электроскутеры.
  • Доставка еды, лекарств, всего…

Как вам изменения за 10 лет?)

Путешествия:

  • В Украине появились новые аэропорты.
  • С десятком лоукостеров.
  • Сотней недорогих направлений по всему миру.
  • И безвиз с Европой…

Или ничего не поменялось?)

Государство:

  • Постепенно электрифицируется. В смысле, все больше электронных сервисов.
  • У нас впервые появилась долгосрочная стратегия до 2030 года.
  • Одно ГОТОВО чего стоит. В одном месте и паспорт получить, и жениться, и развестись. А нет, развестись еще нельзя.
  • Патрульная полиция. Может, мне везет, но каждое общение – повод если не для гордости, то точно для радости.
  • Суды... Тут работы еще непочатый край, но в год в среднем у меня минимум один судебный спор. И ни разу взятки не требовались. Медленно, но как-то идет.
  • Социальные лифты. И не говорите с нынешним парламентом, что их нет.

Армия:

  • Война заставила нас переосмыслить роль армии и безопасности. В Украине сегодня – пусть не самая сильная армия Европы, но точно самая боеспособная.
  • Доверие к военным сегодня выше, чем ко всем госорганам.
  • Армия меняется и усиливается.
  • Появилось большое количество современных военных разработок.
  • Наш ВПК развивается, создавая новые системы обороны и нападения.

10 лет назад о таком и не мечтали… О разнообразии новых продуктов, техники, машин, сервисов – не мне вам рассказывать.

Автор: Анатолій Амелін