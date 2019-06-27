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      Що буде на Банковій замість Офісу Президента

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      Адміністрація Президента
      Адміністрація Президента / Радіо Свобода

      Офіс президента Зеленського прийняв остаточне рішення переїхати з Банкової в Український дім. А будівлю колишньої Адміністрації Президента може зайняти NAMU (Національний художній музей України). Принаймні, перемовини вже ведуться.

      Адміністрація музею заявила, що неодноразово наголошувала на необхідності розширення NAMU. Колись навіть думали об’єднатися з будинком на вулиці Інститутській, 3, щоб створити музейний квартал. Проте вже вирішено, що незабаром там з'явиться Музей Революції Гідності. Стосовно Банкової, то у музеї підкреслили, що пропозиція не має обмежуватись лише актом передачі будівлі у власність NAMU. Потрібні будуть ресурси для того, щоб переобладнати її для музейних потреб. 

      Читайте також: Переїзд Адміністрації Президента: як виглядатиме офіс Зеленського в Українському домі – фото

      "Щоб адаптувати споруду, збудовану в 1936-1939 роках для штабу Київського особливого військового округу, до музейної діяльності, потрібні не лише передача права власності на будівлі і землю під ними, але й програма трансформації, відповідне організаційне та фінансове забезпечення. Розширення Національного художнього музею має стати проектом державного значення — саме таку позицію керівництво музею озвучило на зустрічі із президентом та його командою", – прокоментували у музеї. 

      Також там наголосили, що Офіс Президента має не забути попіклуватись про долю двох музеїв, фонди яких зараз розташовані в Українському домі — музею Леніна та МВЦ "Музей історії Києва". 

      Чи дійдуть згоди NAMU та президент зі своєю командою – поки не відомо. Проте співробітники музею вже мріють про ще одну будівлю, де житиме мистецтво, і зовсім не проти, щоб воно було на Банковій. 

      "Мені справді дуже подобалась ідея створити музей сучасного мистецтва в Українському домі – така проста і очевидна для музейника. Але як громадянці цієї країни, ідея перетворення асбурдистської торгівельної площі, що називають зараз Українським домом, на сучасний та стильний офіс президента мені подобається не менше. Ця будівля заслуговує на нове життя. Як і приміщення на Банковій. Мистецтво має велику силу переосмислювати історію, працювати з пам’яттю та наповнювати новими сенсами старі місця. Вірю, що воно здатне перетравити і жахливий несмак Банкової. Поки що це лише мрії, але я точно знаю, що вони мають здатність втілюватися в життя", – зазначила музейниця Ольга Балашова. 

      Читайте Більше про переїзд Адміністрації Президента:

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини Києва Новини нерухомості України Новини політики Новини культури Новини LifeStyle Володимир Зеленський Переїзд Адміністрації Президента Адміністрація Президента Музеї
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