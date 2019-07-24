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      Що чекає Луценка після відставки: версія експерта

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      Чи повернеться в ГПУ Юрій Луценко після відпустки?
      Чи повернеться в ГПУ Юрій Луценко після відпустки? / gettyimages.com

      Генпрокурор Юрій Луценко, можливо, і повернеться з відпустки. Йому треба красиво піти у відставку. Але потім його чекають повістки з прокуратури.

      Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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      Луценко за час перебування на посаді генпрокурора багато чого наговорив. Плюс придумана разом із СБУ справа "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка. Всередині прокуратури у Луценка є наполегливі вороги. Він не вирішив ні судову, ні політичну проблему Майдану. За все треба відповідати,
      – зазначає Віктор Небоженко.

      Як вважає політолог, проти Луценка подаватиме позови колишній соратник Віктора Януковича Андрій Портнов. Втім, на думку Небоженка, Луценка не посадять до в’язниці.

      Що відомо про ймовірне звільнення Юрія Луценка? Володимир Зеленський запропонував Луценку піти у відставку ще в день інавгурації. Луценко заявив, що за посаду не тримається, але з ГПУ не піде. 11 червня президент вніс до парламенту відповідну постанову, яку депутати не підтримали.

      Після завершення голосування 21 липня Володимир Зеленський сказав, що від нової Ради очікує нового генерального прокурора. Президент натякнув, що ним точно не буде Юрій Луценко. 22 липня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Юрій Луценко офіційно пішов у відпустку після парламентських виборів. Речниця не уточнила, як довго Луценко перебуватиме у відпустці.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Юрій Луценко ГПУ
      Джерело: 24 канал
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