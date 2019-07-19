Люстрація від Зеленського: що ховається за рішенням президента

Минулого тижня для парламенту восьмого скликання пролунало одразу кілька дзвінків. "Останній дзвоник" у сесійній залі і так званий "тривожний дзвінок" під назвою – люстрація.

Тривожний, бо президент заявив про намір люструвати чиновників і політиків останніх п'яти років, часів свого попередника Порошенка. Відповідний законопроект швиденько зареєстрували у Верховній Раді.

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І що цікаво, з підписом голови Офісу Президента Андрія Богдана, якого звинувачують в спробі уникнути люстрації.

Що таке люстрація?

• Люстрація – це не вирок і не смерть навіть, якщо вона реактивна чи хімічна, як жартують у команді президента.

• Люстрація – це встановлена законом заборона окремим особам обіймати певні державні посади.

Потреба закону про очищення влади виникла в нас ще у 2014 році. Однак не тому, що комусь так захотілося. Причиною цього крайнього засобу стали події, коли не можливо було очистити українську владу від прибічників режиму Януковича в інший спосіб.

Як в Україні з'явилась люстрація

Тут згадаємо Януковича. Саме він свого часу встановив такий режим, коли високопосадовці усіх гілок влади не просто не захищали демократію. Навіть більше – їхня політика та державне управління зрештою з ґвалтування Конституції, знищення економіки, призвели і до насильства проти власного народу.



Віктор Янукович

А як наслідок – всенародних акцій громадянської непокори. Тоді "точкою кипіння" стали вбивства людей прямо в центрі столиці. В той час держава працювала проти власного народу. Згадаймо і диктаторські закони 16 січня, і затримання людей, і "роботу" правоохоронців, і судилища над активістами.

Президент, Генпрокурор, голова СБУ, Міністр МВС інші "високі чини" втекли з країни. І виникло питання – як законно відсторонити їх і тих, хто з ними "за одно" від посад, як розслідувати їх злочини, як покарати, хто це повинен зробити?

От тут і знадобилася люстрація. Був прийнятий Закон "Про очищення влади". Під люстрацію тоді потрапило близько п'яти тисяч чиновників. Багато звільнились самі, а тих, хто не хотів – звільнили "добровільно-примусово", а їх імена включили до люстраційного реєстру.

Тоді було абсолютно моральне підґрунтя люстрації – кричуща ситуація в країні, смерть людей, абсолютно злочинна влада. І хоч в результаті жодного вироку ми так і не побачили, але сама тема люстрації тоді була дуже популярна. Усі кричали: "Покарати! Люструвати!", навіть не розуміючи, що це таке.

Та це стосувалося діячів часів Януковича, які допомагали йому узурпувати владу, встановити контроль над всіма потоками, втілювати проросійську політику.

Навіщо нині розширювати люстрацію

Зараз звернімось до здорового глузду і подумаємо, чи є підстави, щоб піддати люстрації чиновників, які працювали на державу протягом 2014-2019 років? Чим визначальний саме цей період? Чим він гірший, ніж періоди президентства Ющенка, Кучми чи навіть Кравчука? У Зеленського пропонують наступне:

• Змінюються часові рамки

Чиновники, які працювали з 2014 по 2019 роки та не були звільнені за власним бажанням, не зможуть обіймати відповідні посади впродовж наступних десяти років. А за чинним Законом це стосувалося лише тих хто допомагав Януковичу узурпувати владу протягом 2010 - 2014 років.

• Розширюється перелік посад, які буде заборонено обіймати

Під заборону потрапляють і ті, хто претендує на виборні посади, як то народні депутати чи президент України.

Посади, які додались до переліку:



- посада президента України;

- всіх народних депутатів;

- голови Верховної Ради;

- членів уряду;

- генерального прокурора;

- голови Служби безпеки;

- голови Антимонопольного комітету;

- голови Фонду держмайна;

- голів Державної фіскальної служби і митниці;

- секретаря Ради національної безпеки і оборони;

- керівництва оборонних підприємств.

• Хвиля люстрації охопить не лише чиновників, але й політиків, яких обирають на виборах

Кожен кандидат на посаду чи президента, чи депутата будь-якого рівня, чи навіть голови громади буде зобов'язаний подати заяву про те, що до нього не застосовувалась люстрація.

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Нова хвиля люстрації прямо вплине на можливості кандидатів балотуватися до представницьких органів. Венеційська комісія свого часу критикувала Закон "Про очищення влади" саме в тій частині, що люстрація не має бути надто широкою і не має стосуватися виборних посад. У Зеленського ж пропонують люструвати і кандидатів на посади депутатів місцевих рад, і голів, і старост. Насправді, багато хто не любить народних обранців тож гасла люструвати сприймаються на ура.



Хто з новопризначених чиновників потрапить під люстрацію від Зеленського

Однак, важливо пам'ятати, що люстрацією для депутатів усіх рівнів є вибори. Пряме народне волевиявлення – обрати депутата ще раз чи показати йому червону картку, бо партія себе дискредитувала чи обранець не працював на благо людей на окрузі. Це і є пряме народне слово. А от не допустити його до участі у виборах через законодавчу заборону – має вигляд політичної розправи.

Показово, що пропонують почистити ряди тих чиновників, які не звільнилися саме до 19 травня 2019 року. Бо 20 травня президентом став вже Зеленський.

Реакція світу на заяву Зеленського

До речі, посли країн "Великої сімки" виступили з заявою з обережним "проти" таких ініціатив президента. Вони вказують, що притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є правильним кроком, однак, нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції гідності.

Виборчі зміни і політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового накладання заборон на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесів управління.

Переваги люстрації

Є звісно і добре в усьому цьому "люстраційному галасі". Це те, що чинний президент підтримує люстрацію як ідею взагалі. Бо Порошенко визнав її правомірність фактично лише тиждень тому, коли Конституційний суд намагався скасувати закон і коли він сам вже не був президентом.

До цього – всі п'ять років були спроби скасувати закон не лише Конституційним судом, а й різними екс- і топ-посадовцями. Але люстраційна тема жива, щоправда, зараз є ризик "попсувати" нею життя порядним людям, які прийшли після Майдану і чесно працювали всі ці роки.

Якщо президент дуже вже хоче бути великим люстратором посадовців та топ-корупціонерів, він може робити "чистку" іншими методами. Зокрема, призначивши генпрокурора, а той вже хай працює.



Володимир Зеленський

Що ховається за рішенням Зеленського

А ще, немає жодного розуміння, за яких підстав органи перевірки повинні почати робити цю люстрацію і як? Немає механізму виконання цих нововведень. Правило є, а порядку його реалізації нема.

Тому, поки ці наміри більше схожі на передвиборчі декларації та залякування політичних опонентів. Бо й законопроект був зареєстрований фактично в останній пленарний день цього скликання парламенту 11 липня.

Тобто, реєстрували просто, "в холосту", розуміючи, що його не буде розглянуто. Значить, його доведеться реєструвати повторно у Раді нового скликання. Навіщо це було робити?

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Як відомо, в нашій країні неможливе – можливо. Якщо ідея люстрації масово "піде в народ", та ще й в такому форматі, як пропонує Зеленський, то вона може перетворитися на механізм розправи над політичними опонентами, де замість точкового очищення влади відбудеться масове зачищення політичного поля.

А після виборів вся люстраційна тема може спокійно "піти в пісок". Скажуть, що це був жарт, наприклад, чи імпровізація. А тут якраз і Конституційний суд розглядає справу про скасування попередньої люстрації.

І що цікаво, пан Портнов, який завжди виступав проти люстрації чиновників часів Януковича, радо вітає ініціативу наразі провести нову хвилю найжорсткішої люстрації, щоб довести це питання до останньої стадії маразму, або ж обнулити ситуацію. Очевидно, обнуленням ситуації для пана Портнова є скасування чи визнання неконституційним закону про очищення влади від посадовців часів Януковича.



Андрій Портнов

За великим рахунком, у 2014 році люстрація була необхідною, щоб покарати винних і відновити державне управління. Та винними людей робить не їхній статус, а їхні вчинки.

І люстрація – не сліпе покарання політиків і чиновників, не інструмент для розв'язання кадрових питань чи політичної розправи. Бо тоді люстрацію доведеться проводити кожні п’ять років, разом зі зміною влади в країні. Тоді кожне наступне скликання буде люструвати попереднє.

Тож, щодо люстрації – треба не новий закон, а неухильне виконання нині чинного. А винних за злочини, коли б вони не були вчинені, треба покарати. Через ефективну роботу дієвих правоохоронних органів.