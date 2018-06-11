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Що одягнути влітку: 12 стильних ідей у фото

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Що одягнути влітку
Що одягнути влітку / Lucy Williams

У літньому сезоні 2018 в моді легкість та натуральність. Невагомі сукні, топи, солом’яні капелюхи – це головний одяг цього літа.

Якщо ви не знаєте, як поєднати речі з вашого гардероб – пропонуємо кілька ідей, як виглядати модно і розслаблено у літні дні.

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Простота і мінімалізм

 

Спортивна куртка та сукня-міді

 

Допис, поширений Ada (@ada_oguntodu)

 

Нейтральність з голови до ніг

 

Крупний горошок з квітковим принтом

Плетена сумочка та біла блуза

 

Білий одяг із запальними аксесуарами

 

Сумка-кошик з джинсами та жакетом

 

Допис, поширений Ada (@ada_oguntodu)

 

Класична літня сукня та лофери

Еспадрилії та спідниця

 

Допис, поширений Jeanne (@jeannedamas)

 

Лляні штани

 

Сукня з рюшами

 

Допис, поширений Ellie (@slipintostyle)

 

Пастельний костюм

 

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода
Джерело: Who What Wear
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