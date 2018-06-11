Що одягнути влітку: 12 стильних ідей у фото
У літньому сезоні 2018 в моді легкість та натуральність. Невагомі сукні, топи, солом’яні капелюхи – це головний одяг цього літа.
Якщо ви не знаєте, як поєднати речі з вашого гардероб – пропонуємо кілька ідей, як виглядати модно і розслаблено у літні дні.
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Простота і мінімалізм
Спортивна куртка та сукня-міді
Нейтральність з голови до ніг
Крупний горошок з квітковим принтом
Плетена сумочка та біла блуза
Білий одяг із запальними аксесуарами
Сумка-кошик з джинсами та жакетом
Класична літня сукня та лофери
Еспадрилії та спідниця
Лляні штани
Сукня з рюшами
Пастельний костюм
Джерело: Who What Wear
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