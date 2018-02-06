Що робити на першому побаченні, щоб справити враження

Один з найпопулярніших європейських сайтів знайомств Match провів дослідження, під час якого визначив правила поведінки на першому побаченні, щоб справити приємне враження.

Так, у експерименті сайту взяли участь понад 5 тисяч самотніх чоловіків і жінок, які відповідали на питання про те, що їм найбільше подобається і не подобається в поведінці потенційного партнера на першому побаченні, передає Independent.

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Як показали результати опитування, що самотні мілленіали (покоління людей, які народилися після 81-го року. Їх також називають поколінням Y – 24) вважають, що на першому побаченні не варто говорити про політику. Тільки 23 відсотки опитаних учасників висловили бажання говорити на політичні теми відразу після знайомства.

Водночас більша частина учасників (54 відсотки) заявили, що політичні погляди потенційного партнера відіграють важливу роль в подальшій побудові стосунків.

Щоб справити на жінку гарне враження, чоловікам варто говорити їм побільше компліментів. Так, 94 відсотки жінок з більшою ймовірністю захочуть продовжити спілкування з тим чоловіком, який не скупився на компліменти на першому побаченні.

Також 90 відсотків жінок повідомили, що чоловік повинен оплатити рахунок у закладі, де було побачення.

А от неприйнятною поведінкою чоловіка на першому побаченні жінки вважають надмірну захопленість смартфоном. Більшість жінок повідомили, що чоловіки, які занадто часто перевіряють свій телефон, справляють на них негативне враження. Також жінок "відштовхують" чоловіки, які спізнюються на перше побачення більш, ніж на 15 хвилин.

Як чоловіки, так і жінки, обмінюються інформацією про свої сторінки у Facebook вже на першому побаченні. А от про свою сторінку в Instagram розповідають неохоче.