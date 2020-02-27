Що спільного у Суркова і нацистів?

Дивно, що у російського чиновника, який роками відповідав за український напрямок таке примітивно-печерне уявлення про Україну.

Наверно, все уже прочитали интервью Суркова, в котором он заявил, что Украины не существует, и украинство – это расстройство умов. В этом, конечно, нет ничего нового. Обычная позиция русского нациста. Да и не обязательно русского, все нацисты одинаковы.

Читайте также: Сурков мешал игре Путина с Западом, – эксперт

Гитлер еще в 1939-м году говорил: "Это неслыханно – представлять нам чехов и поляков, этот сброд, который ничуть не лучше, чем суданцы и индусы, как суверенные государства".