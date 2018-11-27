Що таке вигорання на роботі, та як його уникнути: пояснення психолога

Вигорання на роботі дуже небезпечне психологічне явище, яке шкодить не тільки працівнику, але й негативно впливає на колег та робочий процес в цілому.

Про це розповів психотерапевт Кістеньов Сергій.

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Вперше описаний в 1970-х роках, синдром вигорання – це набір пов'язаних з роботою симптомів, які зазвичай виникають у людей без попередніх психологічних або психічних розладів. Синдром вигоряння викликаний невідповідністю між очікуваннями і ідеалами працівника і фактичними умовами їх виконання.

Фактори ризику

індивідуальні:

• низька самооцінка

• неадаптівние механізми подолання стресу

• ідеалістичний світогляд

• нереалістично високі очікування

• наявність фінансових проблем

організаційні:

• великий об'єм роботи

• конфлікти з колегами

• відсутність ресурсів

• відсутність контролю

• дисбаланс зусиль і винагород

• нестача працівників

• швидкі організаційні зміни

На початкових етапах люди відчувають емоційний стрес і зростаюче розчарування в роботі, потім втрачається здатність адаптуватися і починається демонстрація негативного ставлення не тільки до своєї роботи, але і до колег.

В кінцевому рахунку, розвиваються три класичних симптоми:

1. Виснаження: генералізована втома, яка може бути пов'язана з присвятою надмірного часу і зусиль завданню або проекту.

2. Деперсоналізація: це віддалене або байдуже ставлення до роботи. Виявляється як негативне і цинічне поводження, можлива поява байдужості у взаємодії з колегами. Деперсоналізація може бути виражена також непрофесійними коментарями, спрямованими на співробітників.

3.Недооцінення особистих досягнень: тенденція до негативної оцінки результату своєї роботи, до відчуття що недостатньо добре працюєш



Вигорання на роботі може призвести до депресії

Як захистити себе від вигорання:

зменшити кількість стресів в житті; слідкувати за порядком на робочому місці; цінуйте свій час; робіть перерви під час робочого дня; зосередьтись на зусилях, а не результатах; займайтесь самоаналізом.

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