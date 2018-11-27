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      Що таке вигорання на роботі, та як його уникнути: пояснення психолога

      871 Читать новость на русском
      Що таке вигорання на роботі
      Що таке вигорання на роботі / tvoemisto.tv

      Вигорання на роботі дуже небезпечне психологічне явище, яке шкодить не тільки працівнику, але й негативно впливає на колег та робочий процес в цілому.

      Про це розповів психотерапевт Кістеньов Сергій.

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      Вперше описаний в 1970-х роках, синдром вигорання – це набір пов'язаних з роботою симптомів, які зазвичай виникають у людей без попередніх психологічних або психічних розладів. Синдром вигоряння викликаний невідповідністю між очікуваннями і ідеалами працівника і фактичними умовами їх виконання.

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      Фактори ризику
      індивідуальні:
      • низька самооцінка
      • неадаптівние механізми подолання стресу
      • ідеалістичний світогляд
      • нереалістично високі очікування
      • наявність фінансових проблем
      організаційні:
      • великий об'єм роботи
      • конфлікти з колегами
      • відсутність ресурсів
      • відсутність контролю
      • дисбаланс зусиль і винагород
      • нестача працівників
      • швидкі організаційні зміни

      На початкових етапах люди відчувають емоційний стрес і зростаюче розчарування в роботі, потім втрачається здатність адаптуватися і починається демонстрація негативного ставлення не тільки до своєї роботи, але і до колег.
      В кінцевому рахунку, розвиваються три класичних симптоми:

      1. Виснаження: генералізована втома, яка може бути пов'язана з присвятою надмірного часу і зусиль завданню або проекту.

      2. Деперсоналізація: це віддалене або байдуже ставлення до роботи. Виявляється як негативне і цинічне поводження, можлива поява байдужості у взаємодії з колегами. Деперсоналізація може бути виражена також непрофесійними коментарями, спрямованими на співробітників.

      3.Недооцінення особистих досягнень: тенденція до негативної оцінки результату своєї роботи, до відчуття що недостатньо добре працюєш

      Як не вигоріти на роботі
      Вигорання на роботі може призвести до депресії 

      Як захистити себе від вигорання:

      1. зменшити кількість стресів в житті;
      2. слідкувати за порядком на робочому місці;
      3. цінуйте свій час;
      4. робіть перерви під час робочого дня;
      5. зосередьтись на зусилях, а не результатах;
      6. займайтесь самоаналізом.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Депресія
      Джерело: 24 Канал
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