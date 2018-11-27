Що таке вигорання на роботі, та як його уникнути: пояснення психолога
Вигорання на роботі дуже небезпечне психологічне явище, яке шкодить не тільки працівнику, але й негативно впливає на колег та робочий процес в цілому.
Про це розповів психотерапевт Кістеньов Сергій.
Читайте також: Соціальні мережі викликають депресію: дослідження
Вперше описаний в 1970-х роках, синдром вигорання – це набір пов'язаних з роботою симптомів, які зазвичай виникають у людей без попередніх психологічних або психічних розладів. Синдром вигоряння викликаний невідповідністю між очікуваннями і ідеалами працівника і фактичними умовами їх виконання.
Фактори ризику
індивідуальні:
• низька самооцінка
• неадаптівние механізми подолання стресу
• ідеалістичний світогляд
• нереалістично високі очікування
• наявність фінансових проблем
організаційні:
• великий об'єм роботи
• конфлікти з колегами
• відсутність ресурсів
• відсутність контролю
• дисбаланс зусиль і винагород
• нестача працівників
• швидкі організаційні зміни
На початкових етапах люди відчувають емоційний стрес і зростаюче розчарування в роботі, потім втрачається здатність адаптуватися і починається демонстрація негативного ставлення не тільки до своєї роботи, але і до колег.
В кінцевому рахунку, розвиваються три класичних симптоми:
1. Виснаження: генералізована втома, яка може бути пов'язана з присвятою надмірного часу і зусиль завданню або проекту.
2. Деперсоналізація: це віддалене або байдуже ставлення до роботи. Виявляється як негативне і цинічне поводження, можлива поява байдужості у взаємодії з колегами. Деперсоналізація може бути виражена також непрофесійними коментарями, спрямованими на співробітників.
3.Недооцінення особистих досягнень: тенденція до негативної оцінки результату своєї роботи, до відчуття що недостатньо добре працюєш
Вигорання на роботі може призвести до депресії
Як захистити себе від вигорання:
- зменшити кількість стресів в житті;
- слідкувати за порядком на робочому місці;
- цінуйте свій час;
- робіть перерви під час робочого дня;
- зосередьтись на зусилях, а не результатах;
- займайтесь самоаналізом.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.