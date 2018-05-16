Що це було. Трепак розповів, чому працівники Служби безпеки України беруть хабарі

Про економіку та корупцію в Службі безпеки Україні, – у програмі "Що це було" розповів екс-заступник голови СБУ Віктор Трепак.

Про економіку, якою займається СБУ

За словами Віктора Трепака, коли він очолював департамент СБУ, то закон дозволяв займатися питаннями протидії корупції. Але зараз жодних правових підстав для цього не має. На сьогодні прокурор доручає оперативному співробітнику СБУ виконувати якісь дії чи це контроль за вчення злочину, чи іншу негласну розшукову дію, то працівник Служби безпеки має її виконати.

Навіть якщо питання не є компетенцією СБУ, ігнорувати наказ прокурора Служба безпеки України права не має,

– сказав Трепак.

"Після Революції гідності парламент низкою законів змінив повноваження СБУ. Адже було створено антикорупційні органи і ці повноваження від Служби безпеки мали б вже відійти", – додав екс-заступник голови СБУ.

Про хабарництво і корупцію в СБУ

Екс-заступник голови Служби безпеки України зазначив, що є поодинокі випадки того, що працівники цієї служби беруть хабарі, але є ще більш корумповані органи.

"Діяльність Служби безпеки України негативно впливає на інвестиційну привабливість країни, тому потребує негайного реформування. Спершу СБУшників мають позбавити повноважень у сфері боротьби з економічними злочинами та корупцією", – заявив Віктор Трепак.

Всіх керівників департаментів і регіональних органів призначає своїм указом Президент України. Не є таємницею, що є групи, які наближені до Адміністрації Президента, виконують всі їхні вказівки. Усі без виключення президенти намагалися поставити СБУ собі на службу,

– розповів Трепак.

Екс-заступник глави СБУ наголосив, що поряд з такими працівниками в СБУ є дуже багато розумних, патріотично налаштованих і здатних вирішувати ті завдання, які зараз стоять перед нашою країною. Говорити про всіх співробітників СБУ, як про корупціонерів – це неправильно.

Він також додав, що нагляд за оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність СБУ здійснює прокуратура, тому жодної негласної слідчої дії без прокурора оперативний співробітник зробити не може.

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