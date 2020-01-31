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      БЛОГ Петро Охотін
      Політтехнолог, співавтор книги "Виграти вибори: покрокова інструкція".

      Що вдалося зробити Кабміну Гончарука за 5 місяців

      24
      Успіхи та перемоги Кабінету міністрів Гончарука / kmu.gov.ua

      Гончаруку та його Кабміну є про що звітувати.

      Минуло 5 місяців роботи Кабміну Гончарука. Для особливих досягнень часу мало. Але тренди і "ху із ху" зрозумілі.

      З критикою все гаразд. Сам пишу про те. Чи є плюси? Бо так можна і в депресію впасти.

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      Посидів, подумав про що міг би комунікувати Кабмін Олексій Гончарук, щоб донести "позитив". Критику і так дадуть.

      1. Міцні міжнародні зв'язки.

      МВФ і ЄБРР продовжує співпрацю з Україною. Великою мірою це вибиває грунт з-під представників старої влади, які говорили, що підтримка і допомога України триматися виключно на особистих зв'язках і контактах. Але виявилося, що для підтримки України їм більш важлива відсутність корупції і відкриті правила, а не лобі. Окрім того МВФ продовжує відкрито підтримувати політику уряду Гончарука. Днями представники керівництва ЄС висловили приємне здивування швидким темпом реформ, які впроваджує уряд.

      2. Залучення іноземних інвестицій в українську економіку і супровід угод.

      Deutsche Bahn, точніше "DB Engineering & Consulting GmbH", окрім іншого, займатиметься консультаціями з закупівлі електровозів. Основна перевага договору – німецький контроль за потенційно корупційним тендером.

      3. Інвестиції в інфраструктуру.

      Це взагалі завжди була ахіллесова п'ята всієї української економіки. Без можливості організувати адекватну логістику в країні не може бути й мови про успішне економічний розвиток. Тому той факт, що прем'єр і його команда роблять акцент на залученні інвестицій в цю сферу – однозначно великий плюс. У 2020 році анонсовано велике оновлення доріг – буде відремонтовано та побудовано понад 4 тис. км, – цифра безпрецедентна.

      Всього буде залучено понад 90 млрд грн, з яких тільки 31,5 млрд – бюджетні. Ще 20 млрд грн будуть отримані під державні гарантії, 4,3 млрд грн – кошти міжнародних фінансових організацій, 35 млрд грн – додаткове фінансування.

      Головне, щоб критерії успіху у цьому проєкті визначалися не лише "бізнесово", а й з точки зору спільного блага.

      4. Нарешті зрушилась з мертвої точки справа з дешевими кредитами для малого та середнього бізнесу. Тут взагалі без коментарів. Дешеві кредити під низькі відсотки повинні простимулювати дрібне підприємництво по всій країні. Погано тільки, те що дана програма запрацює тільки зараз, хоча щось подібне потрібно було запустити ще років 10 – 15 тому. Сподіваюся, незабаром ставка буде не вищою, ніж у сусідній Польщі.

      Іншими словами, Гончаруку та його Кабміну є про що звітувати. Акцент потрібно робити на тому, що уряд працює нормально, на міжнародній співпраці, залученні інвесторів і на тому, що робота йде лише 5 місяців. Головне – не розслаблятися і тримати планку вище.

      Трішки позитиву: Пальне в Україні подешевшало на 2 гривні, – Гончарук

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      Автор: Петро Охотін
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Публікації Олексій Гончарук Інвестиції 24 МВФ Deutsche Bahn Дороги Бізнес
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