Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя і творчість Сергія Жадана
Сергій Жадан – один із найвідоміших українських письменників сучасності. Без його творчості важко собі уявити сучасну літературу нашої країни. 23 серпня письменник святкує свій день народження – йому виповнюється 44 роки.
Сьогодні Сергій Жадан відомий не лише як письменник, поет та музикант, а й як волонтер, громадський діяч та організатор літературно-мистецьких заходів. А що ви знаєте про творчість та життя відомого письменника?
Читайте також: Сергій Жадан: місцеве населення просить українських військових не полишати свої позиції
Перевірте свої знання та поділіться результатом із друзями!
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Свободівці зносять паркан навколо Ради (Фото)12 грудня 2012 , 15:40 17
"Зірку" може очолити іспанський тренер, – ЗМІ12 серпня 2016 , 19:44
Нападник "Динамо": Перехід в "Шахтар"? Ніколи не кажи ніколи10 грудня 2016 , 13:25