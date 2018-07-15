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Що відомо про ГРУшників, які причетні до втручання у вибори США

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25 людей і три організації. І всі вони з Росії, і всі причетні до незаконного втручання у минулі вибори у США. Про це днями заявив спецпрокурор США Роберт Мюллер. І назвав конкретні прізвища тих, хто зламав комп'ютерні системи, викрав документи та особисту переписку тодішньої кандидатки на посаду президента – Гілларі Клінтон. Що, ймовірно, призвело до її поразки і перемоги Дональда Трампа.

"Супервівторок" – так у США назвали 1 березня 2016 року. Саме тоді, за півроку до виборів президента у країні проводили праймеріз – вибори кандидатів від партій. І саме у березні група росіян розпочала атаку на кандидатку Гілларі Клінтон.

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ГРУшники: Олексій Лукашев, Борис Антонов і Іван Єрмаков розіслали листи зі шкідливим кодом трьом сотням користувачів, пов'язаним з командою Клінтон. Зокрема, керівнику штабу Джону Подесті. Перейшовши на фейковий ресурс, люди автоматично потрапляли на приховані сайти, створені ГРУвцями. Після того злам особистих скриньок був лише питанням часу.
 
Такий собі Іван Єрмаков – офіцер ГРУ, брав участь у зламі щонайменше двох поштових скриньок. Документи, вкрадені з них, потім були опубліковані на сайті DCLeaks.com. Водночас росіянин запустив спеціальний інтернет-протокол, який ідентифікував комп'ютери, планшети і смартфони, підключені до мережі Національного демократичного комітету. І зламав систему.
 
Дональд Трамп і Гіларі Клінтон
Дональд Трамп і Гілларі Клінтон

Ще двоє росіян-хакерів: Микола Козачок та Артем Малишев. Вони встановили на десяти комп'ютерах вірус X-agent, за допомогою якого згодом вкрали документи. Цікаво, що всі отримані дані переправляли на орендований ГРУ сервер, розташований в Арізоні. Штаті, де обоє кандидатів: Клінтон і Трамп фактично мали однакову підтримку.
 
Зловмисники оприлюднювали особисте листування команди Клінтон через організацію, яку спецпрокурор США Роберт Мюллер називає "Організація -1". 20 тисяч листів спеціально виклали за кілька днів до з'їзду демократичної партії, щоби нашкодити іміджу Клінтон.

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До того ж підозрювані незаконно отримали особисті дані 500 тисяч американських виборців, які мали в електронному вигляді підтвердити своє голосування через інтернет. Всі ці прізвища росіян та факти вже встановили в ході глобального розслідування. Американський прокурор Роберт Мюллер вимагає від всіх фігурантів співпрацювати зі слідством. Втім, жоден з них не затриманий, бо перебуває в Росії. 

Нагадаємо, Міністерство юстиції США звинуватило 12 російських розвідників у втручанні у вибори в США в 2016 році.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини Росії Новини США Гілларі Клінтон Вибори у США
Джерело: 24 канал
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