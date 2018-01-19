Що встигли напрацювати депутати під час сьомої сесії

Два тижні Верховна Рада не збиратиметься на пленарні засідання. Нардепи працюватимуть в комітетах на виборчих округах. За п'ять місяців роботи парламентарі встигли повністю ухвалити чотири реформи: освітню, пенсійну, судову та медичну. Дали початок виборчій реформі. Однак не закінчили антикорупційну.

З першого дня сесії, у вересні 2017, народні депутати взялися за освітню реформу. Запровадили модель "нової української школи" та "інклюзивної освіти". Однак, перші зміни більшість батьків та учнів відчують лише наступного навчального року.

Два тижні у народних депутатів пішло на розгляд судової реформи. Безкінечним здавався розгляд чотирьох тисяч поправок. Врешті у жовтні – ухвалили. Хоча судову гілку влади досі не очистили. Навпаки – до оновленого Вищого суду України потрапили все ті ж одіозні судді.

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Після судової одразу взялися за пенсійну. Обіцяли велике підвищення пенсій. Але суттєві доплати отримали далеко не всі. Не змінили систему нарахування виплат. І хоча пенсійний вік наче не підвищили. Але по факту – багатьом українцям доведеться працювати довше. Адже збільшили кількість років страхового стажу, необхідних для виходу на пенсію.

У листопаді встигли проголосувати за медичну реформу. Хоча вона й передбачає, що гроші ходитимуть за пацієнтом, її реалізацію постійно відкладають. Тепер відтермінували до літа цього року. Тож українці мають ще майже півроку, аби знайти собі сімейного лікаря.

Під тиском тисяч українців народні депутати поклали початок виборчій реформі. Виконавши вимогу мітингувальників, у першому читанні затвердили вибори за відкритими партійними списками. Без одномандатних округів. Запрацювати система має на виборах в 2019 році. А також у першому читанні ухвалили зняття з себе недоторканності. Зараз законопроект знаходиться на розгляді у Конституційному суді.

Багато суперечностей викликав законопроект про реінтеграцію Донбасу. Під час першого читання нардепи блокували трибуни, палили димові шашки, виривали мікрофони. А вже на останньому пленарному тижні сесії спокійно й майже одноголосно підтримали у другому читанні.

Хоча в законопроекті й визнають Росію агресором та покладають на неї відповідальність за нанесені збитки, але з іншого боку – надають багато не конституційних повноважень Президенту та узаконюють торгівлю з окупованими територіями.

Можливо через сто років це буде єдине рішення, яке будуть згадувати про нас потомки, про цей парламент цього скликання. Про те, що парламент цього скликання назвав Росію окупантом, визнав факт російської окупації,

– сказала віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.

Ухвалили й законопроект про приватизацію держмайна. Відтепер малі підприємства продаватимуть через систему Рrozzoro. Великі – через тендери із залученням міжнародних наглядачів. Лише за цей рік в Міністерстві економічного розвитку хочуть отримати 22 мільярди гривень від приватизації.

Не довели до кінця антикорупційну реформу. Досі не призначили аудитора національного антикорупційного бюро. Визначення кандидатур застрягло на розгляді у профільному комітеті. Адже довгий час не збирався кворум для ухвалення рішення. Коаліція звинувачувала голову комітету Єгора Соболєва. Мовляв, він блокує роботу. Навіть зняли його з посади.

Втім ситуація не змінилася. І хоч антикорупційне бюро і спеціальна антикорупційна прокуратура працюють злагоджено, їхні справи "тонуть" у судах. Бо народні депутати не змогли включити до порядку денного президентський законопроект про антикорупційний суд.

Ще народні депутати подбали про кібербезпеку країни. Посилили відповідальність за ухилення від сплати аліментів та за примус до шлюбу. І звісно, не забули підвищити собі зарплати. Тож тепер два тижні депутати відпочиватимуть від ухвалення важливих рішень. А з 6-го лютого повернуться до режиму пленарних засідань.