Ми ніколи не віддамо нашу свободу, ми повинні підвищувати оборонний потенціал, – Боррель

Європа повинна підвищувати свій оборонний потенціал, щоб запобігти війні, заявив Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

З такою заявою Боррель виступив на засіданні Європарламенту 1 березня, повідомляє 24 канал.

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"Щоб мати мир, ми мусимо його завоювати", – це говорить нам містер Путін. І тому ми мусимо підвищувати свій оборонний потенціал, щоб запобігти війні", – заявив Боррель.

Він визнав, що європейські заходи для стримування Росії були недостаніми, щоб запобігти агресії Путіна. Але відколи вона почалася – Європа відрегаувала таким чином, якого не очікував Путін.

"Ми йому показали, що ніколи не принесемо в жертву нашу свободу і свободу інших", – наголосив Боррель.

Як відомо, Міжнародні партнери України вже готують четвертий пакет економічних санкцій проти Росії.

Які санкції наклали на Росію: коротко

Блокування експорту технологій, що обмежить здатність Росії розвивати військовий та аерокосмічний сектор;

Санкції на найбільші російські банки;

Санкції проти еліти, зокрема й проти Путіна та Лаврова;

Санкцій проти найбільших компаній та уряду: вони не можуть залучати інвестиції за кордоном;

Заморожені 40% золотовалютних резервів;

Будь-які операції з Центробанком заборонені.



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