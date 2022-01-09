Щоб не нашкодити: чим не можна підгодовувати птахів взимку
Джерело:24 канал
Сніг, який випав, ускладнює птахам пошук їжі. Тому в холодну пору ми повинні допомагати пернатим.
Місто – це екосистема, яку змінила людина. Про це зауважив директор Навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Черкаського національного університету Максим Гаврилюк.
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Частина птахів загине взимку
За його словами, якщо птахів більше не підтримувати, то частина з них, на жаль, в холодний період так чи інакше загине.
Тому підтримуючи їх в такий важкий час, ми сприяємо їхньому виживанню. А влітку нам допомагатимуть (птахи – 24 канал) боротися з різними шкідниками.
Відтак люди облаштовують годівниці у парках та під вікнами будинків. Для цього підійдуть абсолютно невибагливі підручні матеріали. Аби їжі було вдосталь, за годівничками стежать студенти-біологи.
Якщо птахи великі, їм незручно сідати, то деколи перевертають (годівничку – 24 канал). Однак треба слідкувати, перевертати знову, насипати насіння,
– поділилася студентка-біолог ЧНУ імені Богдана Хмельницького Марія Король.
Пташине меню
Пташине меню для годівниці – це:
- несолоне сало;
- горіхи;
- необроблене зерно.
Крупи з магазинів не радять, як і рештки зі столу та хліб. Найкраще насипати несмажене соняшникове насіння – воно до смаку всім.
Як допомогти птахам взимку: дивіться відео
Найважче знаходити їжу синицям, бо вони харчуються комахами. Їхня кількість у місті скоротилась, як і популяція горобців, зауважують науковці. Зимова гибель – одна із причин. Ще годівниці відвідують:
- повзики;
- сойки;
- дятли;
- дрозди;
- навіть снігурі.
Останні біля їдалень не часті гості: бояться і відсиджуються на верхівках дерев найчастіше у парках.
Потрібно регулярно підсипати їжу в годівничку, оскільки птахи запам'ятовують місця і прилітають туди постійно. Якщо годівниця буде порожньою, птахи витратять енергію на переліт, її може не вистачити на обігрів тіла і вона просто загине. Тому якщо ви вже почали – потрібно годувати весь сезон.
Встановлювати годівниці треба у затишку, щоб сніг не задував. Але не близько до місць, де ходять люди, щоб не полохати пернатих.