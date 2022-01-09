Щоб не нашкодити: чим не можна підгодовувати птахів взимку

Сніг, який випав, ускладнює птахам пошук їжі. Тому в холодну пору ми повинні допомагати пернатим.

Місто – це екосистема, яку змінила людина. Про це зауважив директор Навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Черкаського національного університету Максим Гаврилюк.

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Частина птахів загине взимку

За його словами, якщо птахів більше не підтримувати, то частина з них, на жаль, в холодний період так чи інакше загине.

Тому підтримуючи їх в такий важкий час, ми сприяємо їхньому виживанню. А влітку нам допомагатимуть (птахи – 24 канал) боротися з різними шкідниками. Максим Гаврилюк Директор ННІ природничих та аграрних наук ЧНУ

Відтак люди облаштовують годівниці у парках та під вікнами будинків. Для цього підійдуть абсолютно невибагливі підручні матеріали. Аби їжі було вдосталь, за годівничками стежать студенти-біологи.

Якщо птахи великі, їм незручно сідати, то деколи перевертають (годівничку – 24 канал). Однак треба слідкувати, перевертати знову, насипати насіння,

– поділилася студентка-біолог ЧНУ імені Богдана Хмельницького Марія Король.

Пташине меню

Пташине меню для годівниці – це:

несолоне сало;

горіхи;

необроблене зерно.

Крупи з магазинів не радять, як і рештки зі столу та хліб. Найкраще насипати несмажене соняшникове насіння – воно до смаку всім.

Як допомогти птахам взимку: дивіться відео



Найважче знаходити їжу синицям, бо вони харчуються комахами. Їхня кількість у місті скоротилась, як і популяція горобців, зауважують науковці. Зимова гибель – одна із причин. Ще годівниці відвідують:

повзики;

сойки;

дятли;

дрозди;

навіть снігурі.

Останні біля їдалень не часті гості: бояться і відсиджуються на верхівках дерев найчастіше у парках.

Потрібно регулярно підсипати їжу в годівничку, оскільки птахи запам'ятовують місця і прилітають туди постійно. Якщо годівниця буде порожньою, птахи витратять енергію на переліт, її може не вистачити на обігрів тіла і вона просто загине. Тому якщо ви вже почали – потрібно годувати весь сезон. Вадим Жуленко Орнітолог

Встановлювати годівниці треба у затишку, щоб сніг не задував. Але не близько до місць, де ходять люди, щоб не полохати пернатих.