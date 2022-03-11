Щоб не валялись: ЗСУ разом з екіпіруванням роздали бійцям санітарні пакети для окупантів

Російська армія за час війни проти України втратила понад 12 тисяч людей. Значна частина тіл орків залишається на українській землі.

"Російський окупант найкраще удобрення"

Росія називає свою армію другою найсильнішою у світі, але неправильно укладає парашути своїм пілотам. Також російська армія вперше в історії людства відмовляється забирати тіла своїх загиблих.

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Про тіла полеглих окупантів доручили подбати небайдужим українським воїнам. Разом з екіпіруванням нашим воїнам роздали санітарні пакети для тіл окупантів.

Українських бійців просять подбати, щоб окупанти доїхали додому. На санітарних пакетах пише: "Російський окупант найкраще удобрення".

ЗСУ роздали бійцям санітарні пакети для окупантів – відео

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