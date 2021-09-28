Щоб не втратити гроші ЄС: 3 регіони в Польщі скасували резолюції про вільні від ЛГБТ зони

У Польщі відразу 3 регіони скасовують резолюцій, які оголошували їх вільними від "ідеології ЛГБТ" зонами. Рішення ухвалили через погрозу Європейської комісії.

Раніше у Європейській комісії заявили, що можуть заблокувати до 126 мільйонів євро фінансування для місцевих органів влади. Рішення про скасування резолюції ухвалили 27 вересня.

До теми Пригрозили не надати фінансування: польські воєводства виходять з резолюції проти ЛГБТ

Міністр юстиції Польщі підкреслив, що країна потрапила під фінансовий тиск з боку Європейської комісії. Він назвав це шантажем.

Які воєводства скасували резолюцію

Документ скасували Підкарпатське, Любельське та Малопольське воєводства. Також у вересні 2021 року таке рішення ухвалили у Свентокшиському воєводстві.

Натомість у Малопольському воєводстві депутати проголосували за альтернативну резолюцію – проти будь-якої дискримінації щодо будь-кого з будь-якої причини.

Що відомо про резолюції про вільні від ЛГБТ зони

У новому документів проголошується підтримка "кожної малопольської родини, тому що це основа соціальної системи державної держави".

Вперше резолюції про вільні від ЛГБТ зони ухвалили у 2019 році. Місцева влада розцінювала кампанії щодо прав геїв як замах на "традиційні" католицькі цінності.

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Тоді майже 100 регіонів Польщі прийняли схожі резолюції проти ЛГБТ. Це викликало неабияке обурення у Євросоюзі. В організації заявили, що Польща у такий спосіб порушує законодавство про дискримінацію.