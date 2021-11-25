Щоб незаконно перетинати кордон: в Україні виробляли фейкові посвідчення ОБСЄ
Джерело:СБУ
У Києві злочинна група займалася виготовленням фейкових посвідчень представників моніторингової місії ОБСЄ. "Документи" продавали за 1,5 тисячі євро.
За такою "послугою" зверталися сотні мігрантів
Підробки купували мігранти з країн з підвищеною терористичною загрозою, зокрема з Близького Сходу. Вони використовували "посвідки" для уникнення прикордонних та митних процедур під виглядом учасників дипмісії.
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За попередніми даними, за "послугами" зловмисників звертались сотні нелегалів. Через отримання "дипломатичного" імунітету, вони планували незаконно перетинати держкордони різних країн,
– заявили у СБУ.
До складу угруповання входило декілька жителів Києва. Для маскування протиправної діяльності, вони зареєстрували громадські організації та створили "відомчий" сайт, із назвами схожими на офіційні позначення дипломатичної місії.
Правоохоронці затримали у Києві одного з організаторів угруповання під час передачі іноземцю фальшивого посвідчення.
Клієнтами шахраїв були нелегали з країн Близького Сходу
Під час обшуків за адресами проживання ділків, а також у місцях виготовлення підробок виявили:
- комп'ютерну техніку,
- засоби зв'язку,
- чорнові записи із доказами незаконних дій,
- підроблені посвідчення та печатки "громадських організацій".
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про шахрайство. Невдовзі зловмисникам повідомлять про підозру, а суд обере їм запобіжні заходи.
СБУ викрила схему з вироблення фейкових посвідчень ОБСЄ