Щоб незаконно перетинати кордон: в Україні виробляли фейкові посвідчення ОБСЄ

У Києві злочинна група займалася виготовленням фейкових посвідчень представників моніторингової місії ОБСЄ. "Документи" продавали за 1,5 тисячі євро.

За такою "послугою" зверталися сотні мігрантів

Підробки купували мігранти з країн з підвищеною терористичною загрозою, зокрема з Близького Сходу. Вони використовували "посвідки" для уникнення прикордонних та митних процедур під виглядом учасників дипмісії.

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За попередніми даними, за "послугами" зловмисників звертались сотні нелегалів. Через отримання "дипломатичного" імунітету, вони планували незаконно перетинати держкордони різних країн,

– заявили у СБУ.

До складу угруповання входило декілька жителів Києва. Для маскування протиправної діяльності, вони зареєстрували громадські організації та створили "відомчий" сайт, із назвами схожими на офіційні позначення дипломатичної місії.

Правоохоронці затримали у Києві одного з організаторів угруповання під час передачі іноземцю фальшивого посвідчення.



Клієнтами шахраїв були нелегали з країн Близького Сходу

Під час обшуків за адресами проживання ділків, а також у місцях виготовлення підробок виявили:

комп'ютерну техніку,

засоби зв'язку,

чорнові записи із доказами незаконних дій,

підроблені посвідчення та печатки "громадських організацій".

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про шахрайство. Невдовзі зловмисникам повідомлять про підозру, а суд обере їм запобіжні заходи.



СБУ викрила схему з вироблення фейкових посвідчень ОБСЄ