Щоб "підняти дух" і залякувати маріупольців, окупанти повідомляють про "арешт генерала НАТО"

Російські загарбники продовжують тримати в облозі Маріуполь. А серед місцевих мешканців – поширювати різноманітні фейки. Зокрема про арешт генерала НАТО.

Як зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти не полишають спроб залякувати містян. Їм повідомляють про буцімто арешт генерала НАТО.

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Окупанти поширюють фейки серед маріупольців

На цьому пропагандистська машина не зупиняється. Загарбники також працюють над створенням та поширенням брехливих новин. Зокрема в них повідомляється про "звірства Азову та ЗСУ". Усе це роблять для того, щоб морально тиснути на мешканців Маріуполя.

Контролюють окупанти також більшість "пабліків" у соціальних мережах, пов'язаних із пошуком близьких і фіксуванням пошкоджень житла. З їхньою допомогою поширюються наративи про "ввічливих" окупантів, які допомагають. Натомість влада України "винна у всьому", що зараз відбувається.

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