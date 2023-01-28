"Щоб приховати ницість": Путін одягнув підбори на зустріч зі студентами

Російський диктатор завжди мав комплекси щодо зросту. Час від часу Путін веселить мережу новими винаходами та ідеями, як підрости хоч на кілька сантиметрів. Так вже хочеться компенсувати сою ницість, що доводиться креативити.

Цього разу російський президент вдягнув туфлі на підборах, які додають йому близько 2,5 сантиметрів до його 170-сантиметрового зросту на зустріч до студентів. 24 Канал зібрав реакцію мережі на це безглуздя.

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Під час візиту до Ломоносовського наукового центру МДУ Путін сфотографувався з групою студентів і студенток у спеціальному взутті,

– розлетілось у ЗМІ.

Путін взув підбори на зустріч зі студентами / Фото РосЗМІ

Як пише Sky News, опубліковане фото видає у кремлівському диктаторові невпевнену в собі людину попри те, що Путін дуже піклується про свій імідж жорсткого лідера.



Біля Путіна поставили нижчих студентів



Підбори додають Путіна 2,5 см зросту

Це може бути двійник Путіна

Водночас журналіст Kyiv Post Джейсон Джей Смарт вважає, що це фото підтверджує теорію існування двійника Путіна.

Путін носить туфлі з високим підбором. Щоразу, коли з'являється з групою, яка "має бути" нижчою за його 170 сантиметрів,

– зазначив Смарт.

На думку журналіста, це не справжній Путін, оскільки інакше не пояснити того, чому відрізняється його зріст, вуха та вага.

На фото спеціально поставили нижчих студентів

Окрім туфель на високих підборах, які додають йому додаткових сантиметрів, нижчі студенти стали навколо Путіна, щоб він виглядав серед них вищим, зазначили користувачі у твітері.

Чи є у путіна двійники