Щоб російські танки ніколи не зайшли у Прагу, треба вигнати їх з України, - Зеленський до чехів

Президент Володимир Зеленський 15 червня звернувся до парламенту Чехії. Він пояснив, що потрібно Україні для перемоги.

Президент нагадав слова: "Ми – з вами, будьте з нами!", які звучали на хвилях Чеського радіо в 1968 році під час радянського вторгнення. Він зазначив, що ці слова мають надзвичайну вагу й зараз.

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В цих слів є ще один вимір. Зараз, коли український народ воює за свободу, проти жорсткого російського вторгнення, ми можемо сказати, що саме з такими словами ми, українці, звертаємося до всіх народів Європи, до всіх народів демократичного світу,

– заявив Зеленський.