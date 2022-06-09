Щоб стримати бунт людей: Росія цинічно обстрілює окуповані території

Чергова поява російських окупаційних військ на Донеччині та Луганщині призвела не тільки до погіршення рівню життя, але й до цілком реальних руйнувань міст, які насправді майже не знали війни. Звісно, це зовсім не оцінили самі жителі квазіреспублік, які за 8 років звикли до мирного, але бідного існування.

Що б російські пропагандисти не розповідали по телебаченню, насправді за 8 років війни Донбас ніхто не бомбив. Так, бійці ЗСУ могли вгатити по багатоповерхівці біля ДАП, де не було цивільних та розміщувалися терористи. Так, були точкові удари по Донецьку, Горлівці, Сніжному, Іловайську та Луганську, але виключно по військових об'єктах.

Дивіться також Хотіли знищити магазин: бойовики обстріляли багатоповерхівку в Горлівці

Десь з кінця 2015 року жителі окупованої частини Донбасу взагалі не відчували жахіть активних бойових дій. Якісь поодинокі перестрілки на лінії зіткнення, бахи від навчань на полігонах та безчинство з боку бойовиків – це єдине, що могло турбувати людей. Окрім, звісно, погіршення економіки та зниження якості життя.

Всі знають, що обстріли Донецька ведуть росіяни

З кінця лютого 2022 ситуація у квазіреспубліках суттєво погіршилася, адже Путін вирішив почати повномасштабну війну. Тотальна мобілізація, зупинка багатьох підприємств та затримка з виплатами зарплат стали лише початком біди.

Спроби наступу на вільні від окупації міста на Донбасі призвели до того, що захисники України почали знову точково застосовувати артилерію для знищення складів та місць дислокації російських підрозділів у Донецьку, Макіївці, Горлівці та інших містах так званих "ДНР" та "ЛНР". Що б там не писали та не казали пропагандисти, ніяких руйнувань школ, дитячих садків, лікарень та житлових будинків при цьому не було.

Оскільки ж навіть під час повномасштабного вторгнення Україна не почала бомбити Донбас, а місцеві мешканці почали висловлювати своє невдоволення розв'язаною Росією війною, кремлівська верхівка вирішила застосувати свою улюблену тактику.

Аби родини мобілізованих не блокували дороги та не бунтували, аби цивільні не скаржилися на погіршення життя, загарбники почали створювати для людей реальну загрозу. Адже сидячи під обстрілами ніхто не думає про проведення якоїсь акції непокори – всі зосереджені на виживанні.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, для цього за наказом російської верхівки воєнні злочинці почали масовані обстріли більшості великих міст на окупованій частині Донбасу.

З початку червня окупанти прицільно гатять по центру міста як з районів самого Донецька, так і з сусідньої Макіївки. З мінометів та гаубиць росіяни почали активно "звільняти" Горлівку та Дебальцеве. Всього лише за кілька днів загарбники ударили по школах, дитячих садочках, багатоповерхівках, будівлі водоканалу та лікарні, вбили та поранили чимало цивільних.

Звісно, згідно зі всіма "офіційними" версіями, обстріли "вела Україна", але майже кожен цивільний знає, що це зовсім не так. Багато жителів Донецька бачили як моменти вильотів снарядів, так і самі прильоти. Люди чули "вихідні" та "вхідні" буквально через кілька секунд.

Про те, що Росія веде огонь по цивільним на Донеччині та Луганщині, писали навіть так звані "військові кореспонденти", лідери бандформувань та навіть деякі відверто проросійські блогери.

Фактично у байки про те, що "стріляють українські військові", вірять лише жителі глибокого тилу та безпосередньо самі росіяни. Однак всі, хто живе у містах, по яких завдали удари, знають, якою є правда.



Жителі Донецька знають, хто по них стріляв / Скриншот з твіттеру

При цьому питання, навіщо Росія бомбить Донбас, лунають з кожним днем дедалі частіше. Якщо у 2014-му ще не досвідчені цивільні з легкістю вірили пропаганді, то зараз ситуація змінилася. Подекуди люди навіть починають висловлюватися про те, що саме Росія має піти з Донбасу раз і назавжди.



Про обстріл Донецька росіянами написав навіть ідейний російський злочинець / Скриншот зі спільноти окупанта

Не розуміють, для чого путінські загарбники руйнують їхні будинки, й місцеві ідейні бойовики. Адже вони ризикують життям, вірячи у те, що війна проти України є "захистом Донбасу". Але ж при цьому російські військові цей Донбас і руйнують.

Дивіться відео обстрілів Донецька російськими військовими:

Обстріли лише посиляться

Оскільки подібна тактика є для Росіян дуже зручною в сенсі придушення можливих соціальних бунтів, за даними розвідки, найближчим часом обстріли Донецька та інших міст будуть лише посилюватися. Їх інтенсивність залежатиме виключно від того, наскільки погіршуватиметься життя на окупованій частині Донбасу.

Як це не парадоксально, але зупинити росіян в цьому випадку можуть лише справжні народні повстання. Якщо жителі ОРДЛО зможуть зібратися та масово задати Пушиліну та Пасічнику питання, навіщо Росія гатить по їхніх містах, якщо загарбники зрозуміють, що в такий спосіб втрачають контроль над мешканцями Донеччини та Луганщини, в окупантів не буде іншого вибору, окрім як припинити терористичні дії.