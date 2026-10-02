З цього приводу можна намалювати чимало мемів, але будьмо серйозними. У сучасному світі постправди комусь щось довести неможливо: правда у кожного своя. Про це пише Валерій Пекар.

У 2022 році ми розвернули світ у свій бік

До статусу країни-парії ведуть два шляхи:

усі тебе бояться, але не так щоб дуже, тож краще триматися від тебе подалі;

усі дуже сильно бояться твого ворога, тож краще підтримати його проти тебе.

Україна мала всі шанси програти інформаційну війну з Росією у 2014 та у 2022 роках. Могло статися, що світ звинуватив би нас у збитті літака та у постановних кадрах з Бучі. Не тому, що це правда. А тому, що так безпечніше.

Переважна частина світу й досі звинувачує Грузію у війні 2008 року. Ізраїль повністю програв інформаційну війну після атаки 7 жовтня 2023 року ще до того, як ізраїльське військо увійшло в Газу.

Завдяки зусиллям сотень журналістів, дипломатів, громадських активістів у 2014 та 2022 роках вдалося розвернути світ у наш бік. Хоча й досі не до кінця.

Потрібно переосмислити комунікацію із зовнішнім світом

Нині ми підходимо до небезпечної точки, коли багатьом країнам світу вигідніше визнати, що це Україна в усьому завжди була винна.

Це означає, що нам час переосмислити свої зовнішні комунікаційні стратегії. Все, що ми робили раніше, може не спрацювати.

І ще треба позбирати ресурси. Призначити відсутніх послів. Зібрати всі можливі недержавні організації. Активізувати мережі українських спільнот по світу. Мобілізувати наших друзів в усіх країнах. І переглянути наші відносини з тими, ким раніше нехтували.