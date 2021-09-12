"Щоб він був сьогодні зі мною": матір загиблого в МН17 хлопця принесла прах сина в суд в Гаазі

Сілена Фредрікс та її чоловік Роб втратили у катастрофі МН17 свого 23-річного сина та його дівчину. Матір під час виступу поставила на трибуну урну з прахом свого сина.

Жінка сказала, що хоче, аби він був поруч. Це трапилось 9 вересня під час судового засідання в Гаазі, коли виступали родичі загиблих.

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Винним у трагедії чхати на нас, – батько, який втратив єдиного сина

Першим виступав батько Роб Фредрікс. Він не відразу зміг стримати сліз й тільки після склянки води почав розповідати: "17 липня 2014 року в мене вирвали частину серця". Чоловік втратив свого єдиного сина. Через 7 років йому важко дивитись на його фото чи сидіти за святковим столом на Різдво – "там завжди два порожніх стільці…".

Поки я живий, то ця рана у моєму серці не загоїться. Я дуже сподіваюся на справедливий суд. Винним у трагедії чхати на нас, вони продовжують брехати,

– розповів батько.

Чоловік сказав, що не бажає нікому пережити такого та додав: "Жодне покарання не зможе бути пропорційним цьому вбивству. Мене дуже обурює, що захист (захист одного з 4 обвинувачених, підполковника ГРУ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, – 24 канал) затягує процес. Зокрема, не говорить по суті, сприймає фейки за факти та не думає про почуття родичів загиблих".

Жінка принесла прах сина й звернулась до Путіна

Я принесла з собою прах моєї дитини, щоб він був сьогодні зі мною,

– сказала Сілена Фредрікс.

Вона також тримала у руках шматочок блузки, в яку в день трагедії була одягнена дівчина її сина Дейзі. Матір загиблого Брайса пригадала, як "знаходили все нові частинки тканин та кісток".

"Частини тіл наших дітей лежали за парканом військової бази. Ми стояли біля воріт в очікуванні. І нарешті у 2015 році закінчилося упізнання. Я дивилася на частини тіл, наче лікар", – розповіла Фредрікс.

Батьки хлопця та його дівчини не вірять, що відповідальні за збиття рейсу МН17 почуваються винними .

Мені хотілося б вірити, що Путін колись визнає провину та вибачиться, але навряд чи це колись станеться, а от ми родичі – засуджені назавжди,

– сказала матір загиблого.

Відомо, що подорож загиблого хлопця та його дівчини була пов'язана з відпочинком.

У небі над Донбасом 17 липня 2014 року збили літак Boeing-777. На борту було 298 пасажирів. Усі загинули.

Ракету в літак запустили проросійські бойовики з окупованої території Донбасу.

3 лютого 2020 року прокуратура Нідерландів висунула звинувачення у справі 4 фігурантам – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Леоніду Харченку та Олегу Пулатову.

17 червня 2021 року Міжнародний суд завершив етап демонстрації доказів.

Міжнародний суд зможе винести вирок у справі про збиття малазійського літака МН17 у 2022 році. Зокрема називають три ймовірні дати – 22 вересня 2022 року, 17 листопада 2022 року, 15 грудня 2022 року.



Трагедія MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу