Щоб врятувати сім'ю від голоду: чоловік в Афганістані хоче продати 4-річну доньку

В Афганістані тато готується продати свою 4-річну доньку за 580 доларів, аби врятувати родину від голоду. Таким чином він також хоче дати дитині шанс на краще життя.

Економіка в Афганістані майже зруйнована після того, як до влади прийшли таліби. Тож 38-річний Мір Назір розповів, що вже проводить перемовини щодо продажу своєї доньки в одну з місцевих родин.

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В Афганістані чоловік планує продати 4-річну доньку

Наразі він планує закласти дитину з правом викупу, коли для цього матиме достатньо грошей. Пропозицію чоловік отримав від свого знайомого власника магазину, в якого немає дітей. Той запропонував, аби найменша донька чоловіка поселилася з ним і почала працювати в його бізнесі.

Спочатку торговець готовий був заплатити 230 доларів. Втім Мір Назір заявив, що це дуже низька ціна, відтак запропонував 50 тисяч афгані – 580 доларів.

Ми все ще обговорюємо. У неї може бути краще майбутнє, працюючи в магазині, ніж якщо вона залишиться зі мною. І ця ціна може врятувати мою родину,

– зазначив він.

У сім'ї афганця загалом 5 дітей. Він відверто шкодує, що доводиться таким чином рятувати сім'ю. "Я б краще помер, ніж продав свою доньку", – заявив глава сім'ї.

Але додав, що його власна смерть не врятує нікого з членів родини. Натомість таке рішення має допомогти їм придбати їжу і заплатити за оренду житла.

"Не думайте, що я не люблю свою дитину. Не думайте, що мене не засмучує думка про продаж доньки. Я просто не бачу, що я ще можу зробити", – наголосив Мір Назір.

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