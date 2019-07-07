Щоб повернути наших моряків додому, працюємо день і ніч, – Зеленський

Україна робить все для того, аби якнайшвидше звільнити з російського полону 24-х українських військових моряків. Кремль незаконно захопив хлопців у листопаді 2018 року біля Керченської протоки.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в Одесі під час участі у заходах з нагоди дня ВМС України і початку українсько-американських командно-штабних навчань "Сі Бриз-2019".

Важливо: Які шанси на звільнення українських моряків з полону: інтерв'ю з адвокатом Миколою Полозовим

На заходах також були присутні сім'ї та близькі полонених моряків. Президент звернувся до них, і пообіцяв робити усе можливе для звільнення українців з полону РФ.

Я вклоняюся вам за вашу мужність і витримку. Не буду багато говорити. Повірте, ми працюємо і вдень, і вночі, щоб повернути наших моряків додому. І я особисто роблю все, щоб слова про повернення нарешті перетворилися в міцні обійми з вашими хлопцями,

– сказав Зеленський.



Українські моряки у російському полоні

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.



25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути кораблі. Однак Росія виконувати вимогивідмовилась. 25 червня сплив термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців. Натомість РФ заявила, що готова передати Україні моряків (та кораблі), якщо Київ гарантуватиме їхнє кримінальне переслідування за російськими законами. МЗС України у своїй ноті відповіло відмовою.