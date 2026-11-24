У Ватикані опублікували особисті щоденники покійного Папи Франциска, у яких він описував духовну кризу, видіння Диявола та входу до Пекла. Записи свідчать, що понтифік переживав складний період, який розпочався у 2021 році.

Про це пише Reuters.

Що Папа Франциск писав про Диявола та Пекло?

Книгу під назвою "Приватний щоденник Папи Франциска" опублікували у вівторок, 24 листопада. До неї увійшли записи, які понтифік робив у невеликому блокноті з 1992 року до серпня 2024 року. Видання підготував кардинал Віктор Фернандес – близький соратник Франциска, якого той у 2023 році призначив очільником доктринального відомства Ватикану.

У щоденниках Франциск описував три випадки, коли йому здавалося, що він бачив Диявола. Один із них, за його словами, стався вже під час понтифікату – на зустрічі з представниками Ватикану.

Я не можу забути потужний хрип його голосу,

– писав Франциск про одне з таких видінь. Він також зазначав, що Господь допоміг йому залишити ту зустріч і таким чином звільнив його.

Окремий запис від червня 2018 року присвячений видінню входу до Пекла.

Минулої ночі я побачив вхід до пекла. Я зазирнув туди, щоб трохи подивитися, і це мене налякало. Я схопив Розарій як зброю. Я дякую Господу за цю допомогу,

– зазначив він.

Кардинал Фернандес у коментарях до записів розповів, що Франциск вважав цей період найважчим духовним випробуванням у своєму житті. Понтифік відчував, що постійно бореться, аби не піддатися демонічній спокусі.

Період духовних випробувань, за записами Франциска, розпочався у 2021 році. У грудні 2022 року він описував, що його стан був пов'язаний не лише з духовною боротьбою, а й із труднощами управління Католицькою церквою та необхідністю ухвалювати складні рішення.

Усе це було змішано з проблемами управління, тиском щодо рішень, які потрібно було ухвалити, а також посушливістю та спустошенням,

– писав понтифік.

Франциск також розмірковував про ставлення до людей, які його критикували. Зокрема, у 2023 році він пояснив, чому не став публічно дорікати неназваному представнику Ватикану, який негативно висловлювався про нього.

За словами кардинала Фернандеса, Папа не хотів перетворюватися на людину, яка маніпулює іншими заради власних цілей.

(Франциск) відповів, пояснивши, що має у своєму серці сильне відчуття, що Бог не хоче, щоб він став ляльководом, який використовує людей і маніпулює ними відповідно до власної зручності,

– переказав Фернандес.

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У щоденниках також є згадки про події понтифікату Франциска. Зокрема, він повертався до скандалу в Чилі у 2018 році, коли його різко критикували за те, що він відкинув звинувачення у сексуальному насильстві та приховуванні злочинів на адресу одного з єпископів.

Пізніше Франциск визнав, що недооцінив серйозність ситуації.

Спустошений через ситуацію в Чилі. Мені було важко визнати те, що сталося в Чилі; я не думав, що це так серйозно,

– написав він у 2021 році.

Окремо кардинал Фернандес навів оцінку Франциска щодо Роберта Прево, який у травні 2025 року став його наступником і взяв ім'я Лев XIV. Покійний понтифік називав його "чудовим пастором, щедрим місіонером та бездоганною людиною".

Також Франциск позитивно відгукувався про кардиналів Роберта Сару та Герхарда Мюллера, які були серед його найгучніших критиків. Сару він характеризував як людину з "витонченою духовною чутливістю", а Мюллера, попри його зовнішню різкість, вважав хорошою людиною.

Збірка містить 160 сторінок записів. Це перші опубліковані посмертно щоденники Папи Римського за кілька десятиліть. Сам Франциск очолював Католицьку церкву 12 років і помер у квітні 2025 року у віці 88 років.